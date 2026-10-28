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TELÉFONOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Renfe habilita el 900 10 10 20 e Iryo el 900 001 403 para la asistencia a víctimas y familiares

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Decenas de muertos en el choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Choque de trenes en Urda

José María Pérez Revenga, experto ferroviario, analiza la hipótesis del fallo humano en el accidente de tren: "Puede ser un despiste, no es difícil"

José María Pérez Revenga, portavoz del Instituto de Ingeniería de España, asegura que con el LZB caído en la zona del accidente los trenes marchaban con semáforos y afirma que desde el centro de control deberían haber indicado al AVE que circulara con marcha a la vista, a unos 30 kilómetros por hora.

José María Pérez Revenga, portavoz del Instituto de Ingeniería de España, asegura que con el LZB caído en la zona del accidente los trenes marchaban con semáforos y afirma que desde el centro de control deberían haber indicado al AVE que circulara con marcha a la vista, a unos 30 kilómetros por hora.

Más Vale Tarde analiza con José María Pérez Revenga, portavoz del Instituto de Ingeniería de España, la hipótesis del fallo humano en el accidente de tren de Urda, después de que el AVE recibiera desde el centro de control la orden de continuar la marcha mientras un tren Iryo permanecía detenido en su misma vía.

El experto señala que el sistema de seguridad en esa vía, el LZB, "ya estaba caído desde hace tiempo y los trenes marchaban con otra señalización, los semáforos". Apunta que en estas situaciones, cuando el semáforo se encuentra en amarillo, "se pasa despacio".

"El problema es por qué le mandan avanzar sin haberle dicho que vaya con marcha a la vista", lo que significa ir a unos 30 o 40 kilómetros por hora.

En este sentido, Revenga apunta que "es el operador el que ve en el cantón cuántos trenes tiene" y la distancia que existe entre ellos. Al dar la orden de ir con marcha a la vista, a 30 kilómetros por hora, si un tren observa que hay otro detenido delante "echa el freno de emergencia y el tren para".

"Puede ser simple y llanamente un despiste en un momento determinado, no es difícil", afirma el experto, que ve responsabilidades totalmente distintas en este accidente con respecto al ocurrido en Adamuz.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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