La figura de José Luis Moreno es un objetivo "importante" en la investigación que estaba realizando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid sobre una red de blanqueo de capitales. Así lo han reconocido a laSexta fuentes de la propia investigación, que en la mañana de este martes han detenido al conocido productor televisivo y ventrílocuo.

A Moreno se le acusa de un delito estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en el marco de una compleja trama con más de 700 sociedades mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados; una trama -cuya operación policial se ha llamado 'Titella' (títere)- en la que habría medio centenar de personas involucradas en la que se habría llegado a estafar hasta 50 millones de euros.

A la espera de conocer más detalles sobre la supuesta implicación de Moreno en esta trama criminal, hay que recordar que no es la primera vez que éste tiene incidentes en los que se ha visto involucrada la Justicia. En este sentido, cabe destacar que en julio de 2013, Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, declaró ante el juez que Moreno también estaba incluido en sus famosos documentos sobre la presunta contabilidad 'B' de la formación.

Eran los llamados 'papeles de Bárcenas'. El extesorero aseguró haber recibido a finales de los años 90 decenas aportaciones procedentes de "José Luis Moreno" o "Moreno" por valor de un millón de pesetas y 6.000 euros en dinero negro -60.000 entre 1999 y 2003, según especificó el propio Bárcenas- destinadas al Partido Popular. Unas acusaciones que, poco después, el propio Moreno se vio obligado a desmentir: "(Bárcenas) me ha metido en sus papeles y no le he visto en mi vida".

Del 'caso Palma Arena' a la lista de Morosos

Unos años antes, Moreno había sido implicado en el 'caso Palma Arena' por una denuncia en la que se le acusaba de haber sobornado supuestamente con 250.000 euros al por entonces presidente del Govern Balear, Jaume Matas (PP). No obstante, el juez instructor del caso, José Castro, acabó dictando el sobreseimiento de esta causa al no hallar indicios delictivos para mantener abierta la pieza.

Tiempo después, en 2019, se vio relacionado en una investigación sobre el 'Canal 9' valenciano. En este caso, se abrió una causa contra el ex director general la cadena, José López Jaraba, por supuesto trato de favor a empresas del productor José Luis Moreno. Jaraba, que en su momento fue juzgado por delitos de prevaricación, fraude y malversación, negó ante la Audiencia de València que tuviera ninguna relación con el productor o que tomara decisiones para beneficiarle.

Sus polémicas no acaban ahí, pues recientemente, en la lista de grandes morosos publicada por la Agencia Tributaria, el nombre de Moreno ha vuelto a aparecer como deudor de más de varios millones de euros. Según lo expuesto por Hacienda, las sociedades del productor y ventrílocuo, Alba Adriática y Kulteperalia, adeudan a las arcas públicas 1,62 millones y 1,04 millones, respectivamente.