La negociación entre Montero y Díaz sobre la tributación del SMI se encalla pese a la propuesta "a la desesperada"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este jueves que sigue sin haber acuerdo con el Ministerio de Hacienda sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) en el IRPF, a pesar de que Trabajo presentó el lunes "una propuesta a la desesperada".

"A estas horas no hay acuerdo", recalcó Díaz durante una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, en la que también precisó que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tampoco ha dicho todavía que lo haya, sino que se llegará a él.

Las discrepancias entre ambos ministerios vienen desde la aprobación del SMI para 2025 en 16.576 euros brutos en 14 pagas, cuando Hacienda confirmó que no modificaría el IRPF para elevar el mínimo exento acompañando a la subida del SMI, lo que supondría que habrá trabajadores que tributarán por él por primera vez.

"Nunca me he encontrado en una posición en la que me han dicho que voy a vetar y ya está", reconoció Díaz en la entrevista. La ministra de Trabajo señaló que su equipo y el de Montero, además de ellas mismas, están negociando desde la presentación de esa propuesta "a la desesperada" por parte de Díaz, sin que haya acuerdo todavía.

No obstante, la vicepresidenta segunda recalcó que tiene "una paciencia infinita" y que no se va a levantar de la mesa. Además, recordó que el problema no está en si tributa este año o no, sino en cumplir con el compromiso de Gobierno entre PSOE y Sumar, en el que se especifica que el SMI debe establecerse en el 60% del salario medio neto español.

"Al establecer la tributación la ministra de Hacienda sobre esa renta, lo que hace es que no garanticemos el 60% del salario medio neto, porque en esa renta el tipo marginal es del 43%, que es una tremenda injusticia fiscal. El 43% que se está aplicando son 22 euros de los 50 que hemos subido", detalló Díaz.

En este sentido, señaló que no solo su grupo, Sumar, está en contra de esa tributación, sino que "la mayoría del hemiciclo está en desacuerdo con esta posición". Díaz subrayó que su formación mantiene que una renta de 16.576 euros, como el SMI, debe quedar exenta de tributación.

Por otro lado, Díaz anunció que este jueves se aprueba en comisión la eliminación del despido automático por discapacidad sobrevenida, "la primera reforma en positivo que se hace del despido en democracia". Asimismo, avanzó que el próximo lunes empezará la mesa de diálogo para abordar el despliegue de la directiva europea sobre salarios mínimos.