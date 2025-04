Javier Bastida 'amenaza' a Iñaki López y Cristina Pardo: "He decidido no trabajar nunca más"

Javier Bastida conecta con Más Vale Tarde desde Toledo donde están disfrutando de un clima magnífico con una temperatura que ronda los 25 grados. "A ver si hoy se ha preparado la conexión", afirma Iñaki López antes de conectar con el reportero. "No, y no me voy a preparar nunca más ninguna conexión", responde Javier, "porque me dolió que me dijerais que no me preparo mi trabajo".

"He decidido no trabajar nunca más", anuncia el reportero, "tengo que venir porque tengo contrato y tal, pero no voy a trabajar nunca más". Bastida hace su conexión desde un autobús turístico que recorre los lugares más destacados de la ciudad de Castilla-La Mancha.

El reportero no está solo ya que en el autobús está ocupado por varios turistas que están conociendo la ciudad. Todos ellos están en la parte trasera ya que, como afirma, "la gente va buscando la sombra". En la ciudad han alcanzado los 25 grados pero, como anuncia Bastida, "mañana se va a nublar la cosa".

Bastida explica que, a pesar de las nubes, se van a mantener esos 25 grados. "Lo peor de todo es que va a caer lluvia este fin de semana... pero, no pasa nada", añade el reportero. "Lo dicho, no dejen de venir a Toledo, aunque va a caer lluvia... se está muy bien", concluye Javier.