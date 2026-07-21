Isabel Aaiún, la 'Potra salvaje', se pierde la celebración de España por el incendio de Brieva: "Hemos tenido que desalojar"

Más Vale Tarde visita con Isabel Aaiún, la cantante de la 'Potra salvaje', la zona del incendio de Brieva que le obligó a desalojar su finca y salir con sus caballos, viviendo momentos de auténtica tensión.

El incendio de Brieva, en Segovia, ha provocado que ya sean ocho los pueblos desalojados. Una de las muchas vecinas afectadas es Isabel Aaiún, la cantante de la 'Potra salvaje', que explicaba en un vídeo que no había podido estar en la fiesta de la selección española porque había tenido que sacar a los caballos de su finca por la cercanía de las llamas.

"Estaba todo lleno de humo, no se podía respirar y los ojos te escocían", explica la cantante a Más Vale Tarde, que cuenta que previamente habían estado cargando la maquinaria y que ante el aviso de los bomberos, procedieron a desalojar los caballos.

Los caballos estaban nerviosos ante la situación, de manera que Isabel optó por llevar el primero al 'jefe' de los ocho animales, porque, apunta, "es el que manda".

Junto a la cantante vemos hasta donde ha llegado el incendio, que en estos momentos evoluciona favorablemente, a apenas 400 metros de la finca de Isabel, que señala que todo había empezado a 20 kilómetros. Ya es el incendio más grande de la historia de Segovia.

Su compañero indica que, aunque en los incendios hay una parte inevitable, hay otra que se puede gestionar cuidando a los agricultores y los ganaderos, algo que, afirma, "no estamos haciendo".

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