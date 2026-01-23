Ahora

Investigan si la muerte de dos bebés en Francia está relacionada con el consumo de leche infantil contaminada

Los detalles El Gobierno francés, en un comunicado conjunto de los ministerios de Sanidad y de Agricultura, ha afirmado que por el momento no se ha establecido ese "vínculo de causalidad".

La Justicia francesa investiga si la muerte de dos bebés en las últimas semanas está relacionada con el hecho de que ingirieron leche infantil de Nestlé que se ha retirado del mercado por la detección de una toxina, la cereulida, que puede causar problemas intestinales como diarrea y vómitos.

Radio France ha indicado que, además de las pesquisas abiertas por la Fiscalía de Burdeos, hay otras en marcha por el fallecimiento de un bebé a finales de diciembre en Angers que consumió leche Guigoz de Nestlé.

Ese segundo bebé que había ingerido esa leche infantil de la que se sospecha que podía contener la cereulida fue ingresado en el hospital universitario de Angers.

El primer caso conocido era un niño de la localidad de Pessac que había nacido el 25 de diciembre, que ingresó en las urgencias de un hospital de las afueras de Burdeos el 7 de enero y murió al día siguiente.

Según Radio France, uno de los problemas ahora de las dos investigaciones es que no hay en Francia ningún laboratorio nacional de referencia capaz de analizar las leches infantiles en polvo y tampoco ningún centro nacional de referencia para analizar las heces de los niños. Es decir, que no hay forma de establecer formalmente un vínculo entre el consumo de las leches contaminadas por la toxina y las muertes.

El Gobierno, en un comunicado conjunto de los ministerios de Sanidad y de Agricultura, afirmó el jueves que por el momento no se ha establecido ese "vínculo de causalidad".

Las autoridades francesas retiraron de la circulación marcas de leche infantil de Nestlé, como Nidal y Guigoz y también otras fórmulas de Danone y del grupo Lactalis, que tampoco se pueden comercializar en 18 países, incluidos España y varios de Latinoamérica.

