Investigan a dos jóvenes por agredir sexualmente a una menor de 16 años con un robot en Alemania

Investigan a dos jóvenes por utilizar un robot para agredir sexualmente a una menor de 16 años en Alemania

Los detalles Las autoridades localizaron a los dos sospechosos, de 19 y 16 años, cerca del lugar de los hechos poco después del incidente y encontraron en el vehículo en el que se encontraban al robot escondido en el maletero.

La Policía de Colonia investiga a dos jóvenes, de 19 y 16 años, por utilizar un robot para agredir sexualmente a una adolescente de 16 años y retransmitir el acto en redes sociales. El incidente ocurrió cerca de un restaurante de comida rápida, donde el robot, de 1,20 metros y colores rojo y dorado, tocó a la víctima, quien se alejó al percatarse. Los sospechosos, presuntos responsables de grabar y comentar el evento, fueron localizados cerca del lugar, con el robot escondido en su vehículo. La Policía investiga si el robot actuó de manera autónoma o fue dirigido.

La Policía alemana investiga a un joven de 19 años y a otro de 16 por usar un robot para agredir sexualmente a una adolescente de 16 años y retransmitirlo en directo en redes sociales.

El incidente tuvo lugar el domingo por la noche en las proximidades de un restaurante de comida rápida en la ciudad de Colonia. La víctima se encontraba con dos amigas cuando el robot se acercó y le tocó en las nalgas, realizando movimientos de vaivén, según informan las autoridades de la ciudad.

El vídeo que se publicó en TikTok muestra al robot, de color rojo y dorado y de 1,20 metros de altura, aproximándose a la joven por detrás. La víctima, al ver lo que ocurría, gritó y se alejó.

El joven de 16 años, presuntamente propietario del robot, y el de 19 años "habrían grabado la presunta agresión, la habrían retransmitido en directo en las redes sociales y la habrían comentado", según un comunicado de la Policía de Colonia.

Las autoridades localizaron a los dos sospechosos cerca del lugar de los hechos poco después del incidente y encontraron en el vehículo en el que se encontraban el robot escondido en el maletero. También incautaron dos teléfonos móviles, propiedad de ambos. De momento, no se ha informado sobre su detención formal.

Ahora, los agentes tendrán que determinar si la acción del robot fue dirigida deliberadamente o si operaba de manera autónoma y si es constitutivo de delito.

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