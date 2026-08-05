La 'invasión' turística que el eclipse solar lleva a A Coruña: nueve cruceros se suman a una ciudad abarrotada

Que A Coruña es la mejor ciudad para observar el eclipse solar del 12 de agosto es algo que se sabe desde hace tiempo. La capacidad hotelera está al límite, pero la tensión que vivirá la ciudad será aún mayor.

En la lista de los mejores sitios desde donde observar el eclipse solar total del 12 de agosto siempre está A Coruña. Si no el mejor, entre los mejores, sin duda. Porque es donde más durará. Pero tiene un inconveniente importante: la ciudad estará abarrotada. Esto ya lo saben desde el sector hotelero desde hace meses, porque la capacidad hotelera estaba casi al completo muchos meses antes.

El turismo de eclipse ha elevado la presión turística sobre una ciudad a la que, además, llegan decenas de cruceros a la semana, con miles de personas que abarrotan las calles sin pernocta, con poco gasto en la ciudad. Las previsiones para el día del eclipse son más halagüeñas: el puerto de A Coruña estima que la llegada de los cruceros el día del eclipse implicará un impacto económico de dos millones de euros en la ciudad.

Porque no son pocos: el 12 de agosto, A Coruña recibirá en pasajeros de cruceros el equivalente al 10% de su población. Unas 25.000 personas desembarcarán en la ciudad desde la víspera del día del eclipse. Fuentes del Puerto de A Coruña explican a EFE que el "atractivo internacional del eclipse solar" ha llegado a la "cifra extraordinaria" de nueve escalas de cruceros en la ciudad entre los días 11, 12 y 13 de agosto, cuya organización logística implica un desafío para las autoridades implicadas, tanto a nivel portuario como municipal y policial.

Martes 11 de agosto → Llegarán 9.047 pasajeros a bordo del 'Crystal Serenity', del 'Ambience' y del 'Iona', junto con sus tripulaciones.

a bordo del 'Crystal Serenity', del 'Ambience' y del 'Iona', junto con sus tripulaciones. Miércoles 12 de agosto → Llegarán 11.374 pasajeros de cinco cruceros : el 'Celebrity Apex', el 'Celebrity Equinox', el 'MSC Explora III' —primera vez que estará en A Coruña—, el 'Borealis' y el 'Queen Anne'. El último de estos cinco, con unas 3.000 personas a bordo, partirá después del eclipse.

: el 'Celebrity Apex', el 'Celebrity Equinox', el 'MSC Explora III' —primera vez que estará en A Coruña—, el 'Borealis' y el 'Queen Anne'. El último de estos cinco, con unas 3.000 personas a bordo, Jueves 13 de agosto → Llegará el buque más grande de la semana, el 'Liberty of the seas', con 4.374 pasajeros a bordo, que habrá visto el eclipse la jornada anterior en su travesía desde Vigo y hacia el puerto de Le Havre (Francia).

Al margen de los cruceros, habrá un dispositivo de seguridad de casi 300 personas en el resto de la ciudad, en la que también está prevista la disputa del partido de fútbol entre el Deportivo da Coruña y el Real Madrid por el trofeo Teresa Herrera. El tráfico estará cortado en el paseo marítimo desde las 18:00h y durante toda la jornada en puntos como el monte de San Pedro y O Portiño, además de estar prohibido el acceso al entorno de la Torre de Hércules, para preservar su valor natural.

No obstante, habrá un servicio de transporte urbano especial para acercar al público que quiera ir a los dos primeros espacios y se contará con aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad, en los campus universitarios de Elviña y A Zapateira, con conexión con el centro a través de autobús. El resto del transporte público de la ciudad se mantendrá hasta pasadas las 23:00h para facilitar el regreso a las casas.