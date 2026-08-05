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Las barbaridades del párroco de Huarte ante la crisis migratoria en Ceuta: "Bombardear Rabat si es necesario"

Los detalles El párroco de Huarte y canónigo de la Catedral de Pamplona, Javier Aizpún, ha compartido unos mensajes en los que critica la actuación del Gobierno y llama a "reconquistar Marruecos".

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La crisis migratoria en Ceuta está generando todo tipo de reacciones, provocando que también se extiendan bulos en redes sociales. El párroco de Huarte y canónigo de la Catedral de Pamplona, Javier Aizpún, se ha pronunciado sobre lo ocurrido, haciéndose eco de algunas de las mentiras difundidas tras la llegada masiva de miles de personas a la ciudad autónoma.

En redes sociales ha compartido una serie de barbaridades, como proponer "bombardear Rabat". "Habrá que ir pensando en incluir esto en el programa electoral del partido que nos pida el voto, si quiere que le votemos: bombardear Rabat si es necesario", ha escrito.

En su cuenta, que ha sido eliminada, ha compartido numerosos mensajes en los que critica al Gobierno y se hace eco de bulos como que estas personas acaban de salir de las cárceles marroquies. "Parece que el rey Mohamed acaba de indultarlos, estaban todos en la cárcel. El nivel de delincuencia va a ser inenarrable", destacaba.

Aizpún carga contra la pasividad del Gobierno y propone una solución descabellada para acabar con "el problema". "No habrá guerra y tomarán Ceuta sin un solo tiro porque España no quiere defenderse, pero es bien fácil: cuando comience la Marcha Verde sobre Ceuta, como respuesta una Marcha Verde simultánea sobre Gibraltar. Y al primer tiro de los ingleses (que no quepa la más mínima duda de que ellos sí dispararán), abrir fuego masivo contra los invasores de Ceuta y bombardeo de Rabat. Problema zanjado. Y que expliquen por qué Inglaterra puede disparar y defenderse y España no. No faltan soluciones, falta criterio, valor y voluntad", escribía.

En otro mensaje, invoca a Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta, para que impulse una "reconquista de Marruecos y su conversión al cristianismo", haciendo alusión a Isabel la Católica. "Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta, impulse la reconquista de Marruecos y su conversión al cristianismo. Lo que la reina Isabel la Católica dejó sin hacer, lo sepamos terminar", se leía.

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