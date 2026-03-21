Un instalador de alarmas, condenado a nueve años de prisión por violar a una mujer que contrató el servicio

El contexto La Audiencia de Cantabria le impone la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y a su lugar de trabajo. Además, tampoco podrá comunicarse con ella.

La Audiencia de Cantabria ha condenado a nueve años de prisión a un empleado de seguridad por violar a una mujer al instalar una alarma en su hogar. Además de la pena de cárcel, se le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima y se le inhabilita para trabajar en profesiones que impliquen contacto con menores de 12 años. Tras cumplir su condena, estará bajo libertad vigilada durante ocho años y deberá indemnizar a la mujer. El tribunal determinó que el acusado usó violencia y su superioridad física para cometer el delito. La defensa planea recurrir la sentencia.

La Audiencia de Cantabria ha impuesto nueve años de cárcel a un empleado de una empresa de seguridad que violó a una mujer cuando fue a su casa a instalar una alarma que había contratado. La sección primera de la Audiencia lo ha determinado así en un fallo contra el que cabe recurso y al que ha tenido acceso EFE.

Además de los nueve años de cárcel, se impone a esta persona la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y a su lugar de trabajo y tampoco podrá comunicarse con ella.

El condenado también queda inhabilitado en la sentencia para el desempeño de profesiones que impliquen el contacto con menores de 12 años, se le impone libertad vigilada durante ocho años tras la pena de prisión, y tiene que indemnizar a la mujer.

El tribunal considera que el acusado cometió un delito de agresión sexual porque, "en contra de la voluntad" de la mujer, realizó "actos de naturaleza sexual atentatorios contra su derecho a la libre determinación".

Los magistrados señalan que en este caso hubo violencia y que el hombre se valió de su mayor fortaleza física para obligar a la mujer a realizar actos sexuales. La defensa del acusado ha manifestado a EFE que piensa recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

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