Un informe de la CIAF apunta a que la primera señal de rotura en la vía de Adamuz apareció 22 horas antes del accidente

¿Por qué es importante? Según ha adelantado 'El País', la noche anterior al siniestro se registró una caída de tensión en el circuito de la vía que puede ser compatible con una fractura de carril o de su soldadura.

Un informe técnico elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) muestra una caída de tensión en el circuito de la vía 22 horas antes de que descarrilara en la localidad cordobesa de Adamuz el tren de Iryo que cubría la ruta Málaga-Madríd invadiendo la vía contraria, lo que llevó a la colisión posterior de un Alvia de Renfe que avanzaba con dirección Huelva, según ha adelantado 'El País'.

Esto, según señalan, apunta una nueva línea de estudio para esclarecer el momento en que se rompió la vía del trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz, lo que supuestamente provocó el accidente ferroviario que el pasado 18 de enero causó 46 víctimas mortales.

Según el mismo medio, que cita a fuentes cercanas a la investigación, el descenso de la tensión se puede corresponder con una fractura en la soldadura o del carril. De esta forma, la CIAF apunta como principal hipótesis del accidente el colapso de un raíl con fecha de producción en 2023, o de su unión a través de soldadura aluminotérmica con otro más antiguo (1989) y con distinto grado de dureza.

Durante las tres horas anteriores a esa caída de tensión, se registran diez pasos de tren en ese punto y no es hasta el número 11, cerca de las 22:00 horas, que se produce una variación mínima de tensión de apenas 1 V, según apunta la 'Cadena SER'. Una caída de tensión de este tipo es mínima y, en este caso, no llegó a cortar la corriente que discurre por el carril en ningún momento, según este medio. Esto iría en la línea de lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló en rueda de prensa: "La rotura tuvo que ser de un carácter tan leve que en ningún momento se produjo interrupción de la corriente".

Según la información obtenida este mes de las cajas negras, solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento del tren Iryo y la colisión con el Alvia. El análisis de la CIAF detalla los 43 segundos en los que se produjo la tragedia, comenzando a las 19:43 y 20 segundos y acabando a las 19:44 horas y tres segundos del pasado 18 de enero.

Según este informe, a las 19:43 el tren Iryo "ocupa el circuito de vía 667 de la vía 1", que abarca desde la salida del túnel Loma del Partidor Norte hasta el circuito de vía correspondiente a la aguja del desvío Sur de Adamuz. "Este circuito de vía es, por lo tanto, el circuito en el que se localizó la fractura del carril", recoge este informe, de cuatro páginas.

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