Un camionero caza a un hombre incendiando el lateral de una carretera: provocó tres fuegos antes de ser detenido

La policía comenzó a grabar al hombre que estaba avivando el incendio con un dron. Cuando huyó del lugar, lo siguieron hasta que, finalmente, pudieron detenerle.

Un camionero sorprendía a un hombre provocando un incendio en un lateral de una carretera. El transportista vio, a las tres y media de la mañana, unas llamas, pero, al acercarse, le pareció ver a alguien avivándolas.

"Me parece alucinante", comenta Leo Álvarez, sorprendido, "y cada vez lo estamos viendo más". El camionero decidió llamar a la policía para explicar en qué punto se estaba produciendo ese incendio y, además, describió a la persona que estaba provocando ese fuego.

La policía puso a grabar un dron para ver qué estaba sucediendo. La persona que estaba cometiendo ese delito no se dio cuenta de que estaba siendo grabado por el dispositivo. El hombre, finalmente, huyo del lugar, pero provocó más incendios en menos de un kilómetro.

El dron comenzó a seguirle hasta que la policía de Mataró pudo detenerle. "Esta persona, cuando le detienen, estaba bastante desorientado, hablaba con dificultad, y se piensa que podría ser alguien con un trastorno mental", añade el periodista.

Beatriz de Vicente explica que incendiario y pirómano "no son lo mismo". "El primero provoca un fuego por razones claras", indica. El segundo, "es un sujeto con un trastorno del control de los impulsos, es alguien con una patología. Sabe que lo que hace no está bien, pero no lo puede evitar".

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