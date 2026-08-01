"El mismo día del incendio se fueron cuatro": el daño económico de unas llamas que calcinan algo más que hectáreas

Los detalles Además de arrasar los bosques, lugares de turismo y vacaciones como los campings han quedado más que tocados por los incendios. Los afectados, más que de lo perdido, prefieren hablar de todo lo que queda por reconstruir.

Los incendios han devastado vastas hectáreas, afectando no solo al paisaje, sino también a las vidas de quienes dependen de esos entornos para su sustento. Las llamas han destruido negocios y formas de vida, especialmente en el sector turístico, como el camping de Esteban, que quedó calcinado. Las pérdidas son tanto materiales como económicas, con reservas canceladas y clientes ausentes. Jorge, que organiza campamentos, también ha visto su actividad afectada. En la sierra oeste de Madrid, el impacto es enorme y el futuro incierto. A pesar de las cicatrices, los afectados se centran en reconstruir lo perdido.

Muchas, muchísimas hectáreas calcinadas han dejado y dejan los incendios. En gran parte de los casos, en buena parte de esas llamas que han quemado bosque tras bosque, hay quien además ha perdido su forma de vida. Hay quien, incluso, ha perdido la opción de seguir trabajando. Porque las llamas, además, arrasan con el turismo.

Con todo lo que esté por delante y con multitud de negocios. Con una forma de vida. Con el día a día de los que viven de ese entorno y que tratan de mantener como pueden la actividad. Es, por ejemplo, el camping de Esteban, que ha quedado calcinado por el fuego.

"Es un disgusto muy grande. Aquí está lo que para muchos es su elemento de distracción y de vacaciones", cuenta.

Y no son solo daños materiales. También son las pérdidas económicas que suponen las reservas canceladas y los clientes que no podrán ir. Todo lo que conlleva una temporada estival que queda en el aire.

"El mismo día del incendio vinieron cuatro o cinco que se fueron. Luego como estuvo cerrado lo anulamos", explica.

No es un caso aislado, pues los incendios también han cambiado la vida de Jorge. Su empresa organiza campamentos y actividades de multiaventura. Tenía incluso grupos cerrados para estas semanas.

Las pérdidas que ha dejado el fuego en la sierra oeste de Madrid son complicadas de calcular. El turismo, uno de sus principales negocios, está más que afectado: "No es tan solo eso sino también el daño que puede hacer en el futuro".

Las llamas han dejado cicatrices en el paisaje y también en quienes viven de él. Pero los afectados prefieren hablar menos de lo que han perdido y más de todo lo que queda por reconstruir.

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