César Gastélum, un influencer que comparte nombre con un narco, asesinado a balazos mientras grababa contenido en Sinaloa

El creador de contenido fue atacado mientras estaba grabando en la zona de Tres Ríos, en la ciudad sinaloense de Culiacán. Comparte nombre y primer apellido con uno de los narcotraficantes vinculados al cártel de Sinaloa.

Sobre las 20:00h de la tarde del martes, César Gastélum se encontraba cerca de un KFC de Culiacán (Sinaloa), en el barrio de Tres Ríos, una zona comercial de la ciudad mexicana. Estaba grabando contenido que estaba retransmitiendo en vivo a través de una de sus cuentas, ya que se trata de un conocido influencer que abordaba la vida cotidiana de esta región de México. Cuando estaba junto al parking del restaurante, dos hombres en una moto se aproximaron; uno de ellos se bajó y le disparó a bocajarro. Según la información preliminar a la que han podido acceder los medios locales, Gastélum se encontraba con otras dos personas.

El ataque quedó grabado por la cámara con la que estaban retransmitiendo, según explican desde el mexicano 'Proceso'. Los dos agresores escaparon después de los disparos. El lugar del asesinato está muy cerca de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades locales y federales ya han acordonado el área mientras se recopilaban pruebas del crimen. El cuerpo de Gastélum ha sido trasladado al servicio médico forense para practicarle la autopsia, mientras que las personas que lo acompañaban fueron desplazados hasta el Ministerio Público (Fiscalía) para tomarles declaración, según explican desde 'Jornada'.

Con algo más de 600.000 seguidores en TikTok, Gastélum comparte nombre con César Gastelum Serrano, alias 'La Señora', un narcotraficante del cártel de Sinaloa que hasta el pasado mes de marzo estaba en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este César Gastélum Serrano está vinculado con 'El Mayo' Zambada, que hace apenas unos días fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. En 2015, este César Gastélum fue detenido en Cancún, acusado de tráfico de cocaína a gran escala a través de la ruta que atraviesa Colombia, Honduras y Guatemala con destino final Estados Unidos.

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