Ahora

Tres fallecidos

Indonesia amplía hasta el viernes la búsqueda del menor español desaparecido tras el trágico naufragio de un barco

El contexto Este lunes los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de Mateo, de 9 años, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, de su anterior matrimonio, y también fallecido en el naufragio. El niño que aún está desaparecido sería el hijo de Andrea, la superviviente.

El equipo de búsqueda y rescate de Indonesia en una imagen durante la octava jornada de búsquedaEl equipo de búsqueda y rescate de Indonesia en una imagen durante la octava jornada de búsquedaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los equipos de búsqueda de Indonesia han ampliado hasta el viernes el operativo que trata de localizar a un niño español desaparecido desde el 26 de diciembre, tras el naufragio del barco turístico en el que viajaba con su familia, con tres miembros fallecidos y dos rescatados.

La decisión fue anunciada después de que hoy no se produjera ningún hallazgo, si bien la víspera se recuperó el cuerpo sin vida de otro menor, cerca de restos del casco del barco siniestrado en aguas del turístico Parque Nacional de Komodo.

Los restos mortales fueron encontrados este martes tras el aviso de unos pescadores, a unas 7,48 millas náuticas (unos 14 km) de la última localización del barco antes de hundirse, declaró Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión.

"La víctima fue encontrada junto con el casco del barco. Posteriormente, fue evacuada a Labuan Bajo, tras lo cual fue trasladada al hospital para su identificación", señaló Rahman durante una rueda de prensa.

Un equipo de buceadores confirmó de manera visual que los restos del barco encontrados son del KM Putri Sakinah, la embarcación turística donde viajaban los seis españoles -dos adultos y cuatro menores- y que se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT).

Dos de ellos -una mujer y una menor-, fueron rescatadas con vida tras el accidente, mientras que cuatro -un adulto y tres menores- no pudieron ser localizados en un primer instante. Los rescatistas recuperaron los últimos días los cuerpos de dos españoles desaparecidos, el pasado lunes el de una menor y el domingo el de un hombre adulto.

Las víctimas mortales confirmadas son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El cuerpo recuperado este lunes por los equipos de rescate de Indonesia ya está identificado y corresponde a Mateo, de 9 años, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, de su anterior matrimonio, y también fallecido en el naufragio. Por lo que el último niño desaparecido sería el hijo de Andrea, la superviviente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia
  2. Trump afirma que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo: "El dinero de la venta será controlado por mí"
  3. El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero
  4. El juez manda al banquillo a Errejón por los presuntos abusos sexuales a Elisa Mouliaá y le impone una fianza de 30.000 euros
  5. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero
  6. Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"