Indonesia amplía hasta el viernes la búsqueda del menor español desaparecido tras el trágico naufragio de un barco

El equipo de búsqueda y rescate de Indonesia en una imagen durante la octava jornada de búsqueda

El contexto Este lunes los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de Mateo, de 9 años, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, de su anterior matrimonio, y también fallecido en el naufragio. El niño que aún está desaparecido sería el hijo de Andrea, la superviviente.

Los equipos de búsqueda de Indonesia han extendido hasta el viernes la operación para encontrar a un niño español desaparecido desde el 26 de diciembre tras el naufragio de un barco turístico en el Parque Nacional de Komodo. El naufragio dejó tres fallecidos y dos rescatados. Un cuerpo fue recuperado tras el aviso de pescadores, identificado como Mateo, hijo de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador fallecido. La embarcación, KM Putri Sakinah, transportaba a seis españoles, de los cuales dos fueron rescatados. Aún se busca al último niño desaparecido, hijo de Andrea Ortuño, superviviente del accidente.

Los equipos de búsqueda de Indonesia han ampliado hasta el viernes el operativo que trata de localizar a un niño español desaparecido desde el 26 de diciembre, tras el naufragio del barco turístico en el que viajaba con su familia, con tres miembros fallecidos y dos rescatados.

La decisión fue anunciada después de que hoy no se produjera ningún hallazgo, si bien la víspera se recuperó el cuerpo sin vida de otro menor, cerca de restos del casco del barco siniestrado en aguas del turístico Parque Nacional de Komodo.

Los restos mortales fueron encontrados este martes tras el aviso de unos pescadores, a unas 7,48 millas náuticas (unos 14 km) de la última localización del barco antes de hundirse, declaró Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión.

"La víctima fue encontrada junto con el casco del barco. Posteriormente, fue evacuada a Labuan Bajo, tras lo cual fue trasladada al hospital para su identificación", señaló Rahman durante una rueda de prensa.

Un equipo de buceadores confirmó de manera visual que los restos del barco encontrados son del KM Putri Sakinah, la embarcación turística donde viajaban los seis españoles -dos adultos y cuatro menores- y que se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT).

Dos de ellos -una mujer y una menor-, fueron rescatadas con vida tras el accidente, mientras que cuatro -un adulto y tres menores- no pudieron ser localizados en un primer instante. Los rescatistas recuperaron los últimos días los cuerpos de dos españoles desaparecidos, el pasado lunes el de una menor y el domingo el de un hombre adulto.

Las víctimas mortales confirmadas son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El cuerpo recuperado este lunes por los equipos de rescate de Indonesia ya está identificado y corresponde a Mateo, de 9 años, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, de su anterior matrimonio, y también fallecido en el naufragio. Por lo que el último niño desaparecido sería el hijo de Andrea, la superviviente.

