Los incidentes de la noche del eclipse: una mujer muerta en un embalse, atascos y coches incendiados

Un guardia civil participa en el dispositivo especial de seguridad en la provincia de Cáceres con motivo del eclipse solar

Los detalles En el embalse asturiano de Valdemurio, la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 52 años, vecina de Trubia (Oviedo), que decidió darse un baño tras contemplar el eclipse solar.

El eclipse solar del 12 de agosto dejó varios incidentes, aunque Protección Civil considera el balance general positivo. En el embalse asturiano de Valdemurio, la Guardia Civil halló el cuerpo de una mujer que se ahogó tras ver el eclipse. Además, en la Sierra de Guadarrama, cuatro personas fueron rescatadas por la Guardia Civil, incluyendo una mujer con lipotimia. En las ciudades, se registraron atascos en las salidas de Madrid y Barcelona. En Peñíscola, un incendio en un vehículo calcinó otros 33 coches en una zona de observación del eclipse, sin heridos graves. Las llamas fueron controladas tras tres horas.

El eclipse solar de este 12 de agosto también nos dejó incidentes como varios rescates, coches incendiados o problemas con el tráfico aunque el balance que hacen desde Protección Civil es en general positivo.

En el embalse asturiano de Valdemurio, la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 52 años, vecina de Trubia (Oviedo), que decidió darse un baño tras contemplar el eclipse solar.

La mujer y su pareja habían pasado la tarde por la zona del embalse, situado en el concejo de Quirós, y tras disfrutar del eclipse decidieron dar un paseo, y ella, darse un baño en el pantano.

Según el relato de la pareja de la víctima, cuando se encontraban en el embarcadero del pantano la mujer se metió en el agua, se sumergió por completo y al no verla salir, él se tiró al agua también pero no pudo encontrarla.

Según ha informado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), el operativo de búsqueda se activó a las 22:15 horas del miércoles y el cuerpo fue recuperado por el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) poco antes de las dos de la madrugada de este jueves.

En un escenario de aguas sin corrientes y con poca visibilidad del fondo, los buzos localizaron el cadáver a una profundidad de entre siete y diez metros, no muy lejos de la zona donde se la vio por última vez.

Rescates en la montaña

También en la montaña hubo que activar los equipos de recate. La Guardia Civil ha rescatado a cuatro personas en zonas de alta montaña de la Comunidad de Madrid a las que acudieron para ver el eclipse total de Sol de este miércoles.

Dos de los rescatados se habían perdido en la Sierra de Guadarrama, cuando se encontraban en el tercer pico de la zona de Siete Picos, a los que la Guardia Civil logró localizar y trasladar en buenas condiciones de salud, según ha informado este jueves el instituto armado.

La Guardia Civil también ha rescatado a una mujer de 56 años que sufrió una lipotimia en las inmediaciones de la Bola del Mundo, también en la Sierra de Guadarrama, así como otro hombre con síntomas de mareo, próximo al desvanecimiento, que fueron trasladados a centros sanitarios. Estos cuatro rescates los ha efectuado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.

Además, en las grandes ciudades tuvieron atascos en las entradas y salidas para llegar al lugar donde contemplar el eclipse. Desde primeras horas de la tarde numerosas carreteras, sobre todo en las salidas desde Madrid y Barcelona, empezaron a registrar complicaciones y retenciones, en algunos casos kilométricas.

Incendio en una zona de observación del eclipse

Un incendio originado inicialmente en un vehículo ha acabado calcinando otros 33 y provocando heridas leves a varios de sus propietarios en Peñíscola (Castellón), ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

En el municipio de Peñíscola se ubicaba uno de los nueve puntos oficiales listados por la Comunitat Valenciana para la observación del eclipse solar de esta tarde y se da la circunstancia de que el incendio se ha producido en una zona de aparcamiento a unos 200 metros del referido punto.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha informado de que la cercanía del fuego ha obligado a desmontar y trasladar un hospital de campaña montado en la zona a tal efecto.

Las llamas se han originado alrededor de las 15:45 horas y han sido controladas cerca de tres horas después, tras lograr que no se extendiesen a una viviendas colindantes. El personal sanitario únicamente ha desplazado a la zona una unidad de soporte vital básico y no se han requerido traslados a centros hospitalarios, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

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