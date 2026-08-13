Se lanza al río para evitar ser identificado por la policía: finalmente, fue detenido por resistencia a la autoridad

La Policía Nacional quiso identificar a dos usuarios. Al no contar con identificación, estos les acompañaron hasta la comisaría, pero, al llegar, este hombre decidió huir del vehículo y lanzarse al río Segura.

En Murcia se han vivido momentos de tensión y angustia después de que un hombre haya decidido lanzarse al río Segura para huir de unos agentes de Policía que trataban de identificarle.

Como se puede ver en las imágenes, el hombre, ya en el agua, grita a la policía que él no se ha peleado con nadie ni ha robado, simplemente trabaja en el campo recogiendo uvas.

Las imágenes han sido emitidas por 'Onda Regional Murcia' y, como cuenta José Luis Torá, la Policía Nacional estaba llevando a cabo un control rutinario cerca de la estación de autobuses. "Allí identifican a dos personas que no presentan su identificación", expone el periodista.

"Los agentes de policía les piden que se suban a su coche y que vayan con ellos a una comisaría", indica Torá. Ambos los acompañaron, pero al llegar al destino, abrió la puerta del vehículo y huyó hasta el río. Allí empezó a gritar.

Después, al salir del río, corrió hasta una plaza y allí se metió dentro de una fuente. Finalmente, fue detenido por resistencia a la autoridad. Juan Manuel Medina cree que esa detención quedará "en nada" ya que parece no haber sido violento con los agentes.

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