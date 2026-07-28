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Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Paisajes arrasados

La incalculable pérdida ecológica tras los incendios: el devastado Valle de Iruelas albergaba una de las colonias de buitres más importantes de Europa

Los detalles En la vertiente madrileña, arde la zona protegida de los encinares del río Alberche y el río Cofio, espacios protegidos para aves, con una de las poblaciones de cigüeña negra más importantes de España.

Zona quemada en el Valle de Iruelas
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Devastadora es la imagen desde el aire del Valle de Iruelas, en un espacio protegido que se ha visto afectado de forma brutal por las llamas. El Valle albergaba una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa y ahora también están en peligro "una edificación de águila imperial ibérica y otras especies protegidas, como la salamandra común o el gallipato, que se están viendo gravemente afectadas", tal y como señala Jaime Grau, portavoz de Ecologistas en Acción.

Dentro de esta reserva se encuentra El Castañar del Tiemblo, un bosque con castaños centenarios que, por el momento, están logrando proteger. En este sentido, Grau subraya que se trata de una zona con una "biodiversidad espectacular gracias a su abrupta orografía", que "genera muchos microclimas únicos de esta Sierra Central".

Mientras, en la vertiente madrileña, arde la zona protegida de los encinares del río Alberche y el río Cofio, espacios protegidos para aves, con una de las poblaciones de cigüeña negra más importantes de España.

Y en el incendio forestal de La Vall d'Uixó (Castellón), siguen trabajando para intentar defender lo que se pueda de la Sierra de Espada. Pep de la Rubia, coordinador en la Comunidad Valenciana de Ecologistas en Acción, destaca que "en esta zona hay más diversidad de especies que en toda la Selva Negra".

Los incendios que estamos sufriendo en España nos dejarán miles de hectáreas afectadas y una pérdida ecológica incalculable.

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