La importancia de la atención psicológica a los evacuados por los incendios: "Pueden sacar la ansiedad y los cuadros complejos que sufren"

Los detalles La Comunidad de Madrid ha puesto en carretera seis unidades móviles que se desplazan por 24 puntos de acogida para atender a quien lo necesita.

La situación es crítica para los más de 2.000 desplazados, como María y su hija, que necesitan apoyo psicológico tras días fuera de casa enfrentando imágenes traumáticas. Mari Paz recuerda cómo la gente pedía auxilio en la carretera. La Comunidad de Madrid ha desplegado seis unidades móviles en 24 puntos de acogida para atender la ansiedad y problemas psicológicos de los afectados, según Ángel San Gregorio. Aitana, una psicóloga, apoya a los evacuados, quienes también encuentran consuelo en los voluntarios, como Sergio, un niño de nueve años que ofrece abrazos para aliviar la tristeza que ha presenciado.

Muchos llevan varios días fuera de casa dando vueltas a imágenes traumáticas. "No se me va de la cabeza cómo andaba la gente por la carretera pidiendo auxilio", expresa Mari Paz. La buena voluntad de los voluntarios es muy importante, pero además de ella, los más de 2.000 desplazados, como María y su hija, necesitan ayuda psicológica profesional.

"Lo malo es cuando llega la noche, cuando ves que ya llegan las 20:00 o las 21:00 y no te vas a casa", expresa María, quien cuenta que ha estado hablando con la psicóloga. "Estaba bien hasta que perdí un poco la paciencia, perdí los nervios y me dio un poco de ansiedad", cuenta la mujer.

La Comunidad de Madrid ha puesto en carretera seis unidades móviles que se desplazan por los 24 puntos de acogida "para que la gente pueda ir sacando toda la ansiedad y esos cuadros psicológicos tan complejos que están sufriendo", tal y como subraya Ángel San Gregorio, director general de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Una de las profesionales que se encuentra allí es Aitana, psicóloga, quien guía a los evacuados en un consuelo que los afectados también encuentran en la caricia a las mascotas y en los voluntarios, aunque solo tengan nueve años, como Sergio, de Torrelodones. "Yo no quería ni comer ni beber nada, pero Sergio me dijo que si quería un abrazo y la verdad que fue lo que mejor me sentó", manifiesta una mujer. Por su parte, el niño en estos días ha visto mucha tristeza y aporta lo que tiene para hacerles más llevadera la espera hasta la vuelta a casa.

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