Levantan el confinamiento en La Vall d'Uixó (Castellón) que se decretó por el incendio forestal

Los detallesCasi 6.000 personas pudieron regresar durante la noche del lunes a sus casas , pero quedaron confinadas junto al resto de habitantes de esta población de 32.000 vecinos.

La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en la Vall d'Uixó (Castellón), tras un incendio forestal que obligó a evacuar a 16.000 personas de varios municipios. Unas 6.000 personas regresaron a sus hogares en la Vall d'Uixó, pero permanecieron confinadas junto a los 32.000 habitantes del municipio. Este martes, se han eliminado las restricciones de movilidad en la zona. Sin embargo, las medidas de evacuación y confinamiento continúan en otros municipios afectados hasta las 23:59 horas. El incendio ha quemado 8.500 hectáreas, y los medios aéreos trabajan para su extinción, según la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento de la localidad de la Vall d'Uixó (Castellón), donde el pasado sábado se declaró un incendio forestal que obligó a evacuar a unas 16.000 personas de una veintena de municipios y al confinamiento de la Vall d'Uixó, Onda y Betxí.

Cerca de 6.000 personas pudieron regresar anoche a sus casas en la Vall d'Uixó, pero quedaron confinadas junto al resto de habitantes de esta población de 32.000 vecinos. Finalmente, este martes se han levantado las restricciones de movilidad establecidas para todos los habitantes del municipio.

Sin embargo, las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de los municipios afectados por el incendio se mantienen hasta las 23:59 horas de este martes, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que ha cifrado las hectáreas quemadas en 8.500.

Mientras, los medios aéreos trabajan desde primera hora de la mañana por toda la zona, tras una noche que "ha cumplido las expectativas para avanzar en los trabajos de extinción", según ha señalado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en su perfil oficial de la red social X, donde ha expresado que espera que " la inversión térmica permita que sigan trabajando el mayor tiempo posible".

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