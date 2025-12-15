Todos los festivos locales de la Comunidad de Madrid para 2026, de Ajalvir a Zarzalejo

Calendario laboral de festivos en la ciudad y en la Comunidad de Madrid para 2026

Algunos municipios no han comunicado sus días festivos, pero la Comunidad de Madrid, a pocos días de cerrar el año, ya ha publicado el calendario laboral de festivos locales para cada municipio madrileño.

La Comunidad de Madrid ya dio a conocer el pasado mes de septiembre el calendario laboral de la comunidad, pero únicamente en lo que se refiere a los cuatro festivos autonómicos que comparten todos los municipios madrileños. Ha habido que esperar hasta el 12 de diciembre para tener el calendario de festivos locales y, por lo tanto, la relación de días inhábiles que cada Ayuntamiento madrileño ha elegido para el año 2026.

Si bien algunos municipios no han comunicado sus festivos, todos los municipios madrileños, de Ajalvir a Zarzalejos, ya tienen sus fiestas locales para el próximo año. Igual que Madrid capital, casi 40 localidades madrileñas también han elegido el día de San Isidro (15 de mayo) como festivo en sus calendarios, entre ellos Coslada, Galapagar, Móstoles, Alcobendas o Pinto. El primer municipio madrileño en disfrutar festivos en 2026, más allá de los festivos nacionales, es Aldea del Fresno, que ve su primer día inhábil el mismo mes de enero, el día 17.

En el otro lado se encuentran Orusco de Tajoña y Quijorna, los dos últimos municipios de la Comunidad de Madrid que tienen días festivos en 2026, concretamente el 28 de diciembre los dos, día de los Santos Inocentes. En la siguiente tabla puedes consultar todos los festivos locales de los municipios madrileños.

En total, 14 municipios madrileños no han comunicado sus días festivos para 2026: Brunete, Cervera de Buitrago, Colmenar de Oreja, La Hiruela, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Montejo de la Sierra, Rascafría, Santa María de la Alameda, Talamanca de Jarama, Torrelaguna, Valdelaguna, Valdetorres de Jarama, Villaconejos y Villarejo de Salvanés.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.