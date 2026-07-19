Haro, el pueblo natal de Luis de la Fuente que ya tiene preparada su pantalla gigante para vibrar con la final del Mundial

Los detalles Célebre por la Batalla anual del Vino, el municipio está a punto de vivir otra noche mágica, ya que allí nació y creció el seleccionador.

Haro, con 12.000 habitantes y famosa por su Batalla del Vino, se prepara para una noche mágica tras la victoria de España en la Eurocopa 2024. En este pueblo nació Luis de la Fuente, seleccionador nacional, quien comenzó su carrera en el Haro Deportivo antes de ser fichado por el Athletic. En su honor, el bar de su amigo Luis Salazar exhibe la 'herradura de la suerte'. Haro apoya a su ilustre vecino, descrito como humilde y trabajador. Durante los partidos, se encienden velas a la Virgen de la Vega, símbolo de su éxito. La comunidad espera celebrar en el estadio que lleva su nombre, orgullosos de su contribución y de Luis.

Haro vivió la victoria de España en la Eurocopa de 2024 con gran emoción y ahora se prepara para revivir la misma felicidad.

Con 12.000 habitantes y célebre por la Batalla anual del Vino, está a punto de vivir otra noche mágica, ya que allí nació y se hizo futbolista Luis de la Fuente. Enrique Barrasa, delegado deportivo de Haro, cuenta que De la Fuente "empezó en el Haro Deportivo y hasta que creció".

En el bar de su amigo Luis Salazar se coloca la llamada 'herradura de la suerte', que está "siempre abierta hacia arriba para que la suerte no se caiga".

De esta forma, Haro se vuelca con la Selección y con su vecino más ilustre. "Luis es una grandísima persona, una persona que viene aquí al pueblo y es uno más de la ciudad, una persona muy humilde y muy trabajadora", expresa su amigo Luis Salazar.

Otro rito que no falla, dicen, es encender una vela a la Virgen de la Vega el día del partido. María Ángeles, tesorera de la Cofradía de la Virgen de la Vega, cuenta que De la Fuente "siempre dice que juega con 11 jugadores y con la Virgen de la Vega y San Felices".

Quienes le conocen desde niño revelan las claves de su éxito: "Le gusta trabajar con buena gente y, al final, son muy buenos jugadores, y ha hecho lo que él llama 'la familia', que ya veis los resultados", señala Justo Montoya, amigo del seleccionador.

Sus paisanos también hacen apuestas para la gran noche que vivirán, como hace dos años, en una pantalla gigante en el estadio que ahora lleva su nombre. "Sobre todo, si ganamos va a ser un orgullo para todos, además de por la selección, por Luis, que es de aquí", subraya Borja Merino, concejal de Deportes y Festejos del Ayuntamiento de Haro.

Y es que Luis nos ha devuelto al ilusión y Haro, la tierra del vino y de Luis de Fuente, será un inmensa fiesta.

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