Detenida por estrangular a su suegro de 84 años en Madrid: se investiga si actuó en defensa propia

¿Qué ha pasado?Una mujer ha sido detenida tras la muerte de su suegro, de 84 años, presuntamente estrangulado este viernes en una vivienda de Ciudad Lineal, Madrid. La Policía investiga las circunstancias del suceso.

La Policía Nacional ha detenido a la nuera de un hombre de 84 años que falleció este viernes en Ciudad Lineal, Madrid, presuntamente estrangulado. El incidente ocurrió a las 15:00 horas en la calle Valentín Aguirre, en el barrio de San Pascual. La víctima, que vivía con su hijo, su nuera y las hijas de esta, presentaba signos de estrangulamiento y un golpe en la cabeza. La detenida tiene heridas en los antebrazos, lo que podría indicar defensa propia. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios, no pudieron salvar al hombre. La investigación está a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

La nuera del hombre de 84 años fallecido este viernes tras ser presuntamente estrangulado en Ciudad Lineal (Madrid) ha sido detenida por la Policía Nacional, según fuentes próximas a la investigación. El suceso ha ocurrido alrededor de las 15:00 horas en el número 3 de la calle Valentín Aguirre, en el barrio de San Pascual.

El fallecido presentaba síntomas compatibles con un estrangulamiento y, además, tenía un golpe en la cabeza, según han precisado fuentes policiales. El hombre residía en la vivienda junto a su hijo, su nuera y las hijas de esta, según han explicado a EFE varios vecinos del inmueble, que describen a la familia como "normal".

La mujer detenida presenta heridas en los antebrazos, por lo que los investigadores tratan de determinar si pudo actuar en defensa propia.

A la llegada de los servicios sanitarios y de la Policía, el hombre se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos no han podido revertirla y han confirmado su fallecimiento. El SUMMA 112 ha prestado apoyo psicológico a varios familiares de la víctima que se encontraban presentes cuando han ocurrido los hechos.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas y la motivación de este suceso.

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