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Detenida por estrangular a su suegro de 84 años en Madrid: se investiga si actuó en defensa propia

¿Qué ha pasado?Una mujer ha sido detenida tras la muerte de su suegro, de 84 años, presuntamente estrangulado este viernes en una vivienda de Ciudad Lineal, Madrid. La Policía investiga las circunstancias del suceso.

La Policía Nacional ha detenido a la nuera del hombre de 84 años fallecido este viernes presuntamente estrangulamiento en una vivienda del distrito madrileño de Ciudad Lineal, según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de Madrid, donde, por causas que se desconocen, ha fallecido este varón, que presentaba síntomas compatibles con un estrangulamiento.
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La nuera del hombre de 84 años fallecido este viernes tras ser presuntamente estrangulado en Ciudad Lineal (Madrid) ha sido detenida por la Policía Nacional, según fuentes próximas a la investigación. El suceso ha ocurrido alrededor de las 15:00 horas en el número 3 de la calle Valentín Aguirre, en el barrio de San Pascual.

El fallecido presentaba síntomas compatibles con un estrangulamiento y, además, tenía un golpe en la cabeza, según han precisado fuentes policiales. El hombre residía en la vivienda junto a su hijo, su nuera y las hijas de esta, según han explicado a EFE varios vecinos del inmueble, que describen a la familia como "normal".

La mujer detenida presenta heridas en los antebrazos, por lo que los investigadores tratan de determinar si pudo actuar en defensa propia.

A la llegada de los servicios sanitarios y de la Policía, el hombre se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos no han podido revertirla y han confirmado su fallecimiento. El SUMMA 112 ha prestado apoyo psicológico a varios familiares de la víctima que se encontraban presentes cuando han ocurrido los hechos.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas y la motivación de este suceso.

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