Detenido un hombre por agredir sexualmente a una mujer en bus de Lugo: tiene antecedentes en España y Portugal

La Policía ha detenido a un ciudadano portugués por, presuntamente, haber tapado a una mujer con su sudadera y hacerle tocamientos sin su consentimiento en un bus de Lugo. Las cámaras y los testimonios, clave para su identificación.

La Policía ha detenido a un hombre que habría realizado tocamientos a una mujer en un bus. El presunto agresor sexual se habría sentado junto a su víctima, a la que habría tapado sus piernas con una sudadera para después proceder a realizarle tocamientos sin su consentimiento.

La mujer empezó a gritar, alertando de lo que estaba sucediendo y le grabaron con un móvil alejándose del autobus. Las cámaras de seguridad también le captaron en la estación de Lugo, favoreciendo su identificación por parte de las autoridades.

Se trata de un ciudadano portugués que tiene amplios antecedentes tanto en España como en Portugal, siempre por el mismo tipo de hechos.

Bea de Vicente explica que esto se llama froturismo, "una parafilia que consiste en frotar los órganos genitales o tocar de forma subrepticia a alguien donde hay mucha gente", y avisa: "Forma parte de la escalada criminal y va hacia arriba. Estos sujetos tienen una peligrosidad criminal altísima e índices de reincidencia peores".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.