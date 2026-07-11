Por qué tomar café (con moderación) es bueno, incluso sin cafeína

El café, consumido con moderación, aporta múltiples beneficios a la salud, como mejorar la longevidad y reducir riesgos cardiovasculares. Incluso el descafeinado tiene propiedades saludables.

Hace años estaba muy extendida la creencia de que el café no era demasiado bueno para la salud. Las temidas consecuencias de habituarse a esta bebida pasaban por la posibilidad de desarrollar diabetes, problemas de corazón o problemas de sueño, entre otras cosas.

Sin embargo, los amantes de estos granos están de enhorabuena porque hay estudios recientes que concluyen que el café no solo no es malo para la salud, sino todo lo contrario. El café tiene beneficios para la salud, tanto si se consume con cafeína como sin ella. Eso sí, como todo, hay que tomarlo con moderación.

Por qué tomar café es bueno

Hay quien usa el café para sentirse más despierto, y también quien lo toma antes de dormir porque le hace sentirse mejor. El café es una bebida versátil y los beneficios de su consumo moderado son múltiples.

No exageramos, hay estudios que afirman que consumir de dos a tres tazas de café al día se asocia con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, en comparación con no beber café. Da igual que sea café molido, instantáneo y descafeinado, los efectos positivos se han registrado en todos los casos.

El estudio analizó datos de 449.563 participantes en Reino Unido, con edades entre 40 y 69 años, que no tenían arritmias ni otras enfermedades cardiovasculares al inicio. Los resultados mostraron que tomar de dos a tres tazas de café al día se asociaba con una caída del 14% en el riesgo de muerte por cualquier causa para el café descafeinado, 27% para el café molido y 11% para el café instantáneo, en comparación con no consumir café.

Además, se observó una disminución en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y arritmias, especialmente con el consumo de café molido e instantáneo. Asimismo, el consumo moderado de café se ha relacionado con la reducción del riesgo de ciertas enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes tipo 2 e incluso el riesgo de demencia o de un accidente cerebrovascular.

Por otro lado, según algunos estudios realizados a lo largo de los años, existe una relación entre el consumo de café (dos tazas al día) y la disminución del riesgo de padecer cirrosis hepática. En cuanto a las funciones cognitivas, se sabe que la cafeína puede aumentar la alerta mental y mejorar la concentración en algunas personas.

Además, la cafeína aumenta los niveles de adrenalina en el cuerpo, lo que puede mejorar el rendimiento físico durante el ejercicio. De hecho, hay atletas que toman café antes del ejercicio.

Pese a los potenciales beneficios, hay personas que no deben tomar café. Por ejemplo, el café no es aconsejable en el caso de tener hipertensión y colesterol alto porque la cafeína aumenta la frecuencia cardíaca.

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