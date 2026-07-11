"Mi marido y yo somos mayores y queremos estar en casa": el deseo de vecinos desalojados por el incendio de Los Gallardos

Los detalles Algunos han pasado el día en un tanatorio de Lubrín que se ha habilitado como alojamiento provisional. Pese a que por el momento no pueden volver a vivir en sus hogares, sí han podido ir a recoger algunas de sus pertenencias.

Rosendo, un vecino de El Chive, Lubrín, fue desalojado debido a un incendio, llevándose a sus siete perros pero dejando atrás a otros animales. Aunque no puede regresar a su hogar, pudo verificar que el fuego no afectó las viviendas. Las calles permanecen desiertas, y algunos vecinos, principalmente mayores, se alojan provisionalmente en un tanatorio habilitado. Antonio Sanz, consejero de Emergencias, indicó que se permite a los afectados recoger pertenencias esenciales. Unas 450 personas han sido reubicadas en albergues de emergencia, con el apoyo de 60 voluntarios de la Cruz Roja.

Rosendo es uno de los vecinos desalojados de la pedanía de El Chive, en Lubrín. Salió huyendo en su coche y se llevó a sus siete perros, pero tuvo que dejar al resto de sus animales en casa. "Las gallinas no me las pude traer, las ocas tampoco....", expresa emocionado.

Sin embargo, aunque todavía no puede volver a dormir en su casa, este sábado ha podido acercarse a ver cómo se encuentran sus animales y a comprobar, además, que el fuego no llegó a las viviendas de su pueblo.

Pese a ello, las calles siguen completamente desiertas y algunos de los vecinos han pasado el día en un tanatorio de Lubrín que se ha habilitado como alojamiento provisional. "Yo lo he pasado fatal, no he dormido nada y esta noche me espera otra vez", lamenta una vecina.

La mayoría son personas mayores que cuentan que nunca habían vivido una situación así. "Yo voy a hacer 85 años y en mi vida he visto cosa igual", declara un señor, mientras que otra reconoce que está "deseando" irse a su casa, porque su marido y ella son mayores y quieren estar tranquilos en sus hogares.

Aunque no saben si podrá cumplirse su deseo, sí han podido ir a recoger algunas pertenencias. "Estamos permitiendo que haya personas que puedan ir a sus casas a recoger ropa, medicamentos y objetos personales", ha subrayado al respecto Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía.

Alrededor de 450 personas han sido alojadas en albergues de emergencia, tras pasar sus primeras 24 horas en sitios como un pabellón de Garrucha.

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