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Zamora, en llamas

El incendio de Fermoselle evoluciona de forma favorable aunque las previsiones meteorológicas mantienen la alerta

Los detalles Los trabajos durante la noche han dado sus frutos pero las próximas horas serán clave por el ascenso de la temperatura y las ráfagas de viento. La humedad relativa, del 16%.

Incendio en Fermoselle Incendio en FermoselleAgencia EFE
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Noticias positivas en Zamora. Noticias positivas en el incendio de Fermoselle. Después de intensos días de lucha contra el fuego, la situación es más favorable que en la jornada del viernes tras unos trabajos nocturnos en los que ha ayudado la humedad relativa en torno al 80%. La temperatura, eso sí, no ha bajado de 18 grados.

La dificultad de acceso a las zonas más escarpadas, próximas a los ríos Tormes y Duero, ha impedido eliminar algún pequeño foto que va a requerir de la participación de medios aéreos y agua para su extinción definitiva.

Sin embargo, las previsiones meteorológicas para este sábado no son especialmente halagüeñas. Sobre las seis de la tarde, la temperatura será de 34 grados y la humedad relativa apenas alcanzará el 16%.

Además, el viento tendrá rachas fuertes de hasta 40 kilómetros por hora, algo que no ayuda a las labores de extinción.

El trabajo del operativo Infocal se va a centrar en evitar cualquier reactivación en las horas más críticas de la jornada.

En cuanto al incendio de Veguellina, en León, su avance hacia la localidad de Moreda se ha frenado tras los trabajos desarrollados durante la noche. El fuego afecta actualmente a unas 1.400 hectáreas y cuenta con un perímetro de 27 kilómetros.

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