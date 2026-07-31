Un hombre es detenido después de robar en varios comercios: amenazó a los trabajadores con un cuchillo

El caco fue detenido por la Guardia Civil después de usar una de las tarjetas robadas para comprar una bebida en un supermercado. Se equivocó al poner el pin hasta en dos ocasiones.

Un ladrón ha sido detenido en Archena (Murcia) después de haber entrado en varios comercios y robar amenazando a los trabajadores con un cuchillo. A una de sus víctimas le robó, por ejemplo, 500 euros.

Leo Álvarez indica que el caco es conocido en la zona y, como señala, ha sido cazado "porque una de las tarjetas que roba la utiliza en un supermercado para comprarse una bebida". Cuando fue a pagar con esa tarjeta, puso, en dos ocasiones, el pin mal. La escena quedó grabada por la cámara de seguridad del establecimiento.

Cuando fue detenido, los agentes de la Guardia Civil recuperaron una cartera con documentación y parte del dinero que había robado. Beatriz de Vicente expone que usar una tarjeta ajena "es un delito de estafa". La abogada cree que pudo conseguir el pin bajo coacción y, quizá, el dueño de la tarjeta no le dio el correcto.

De Vicente señala que los ladrones que comenten robos con violencia "son los de peor calaña". "Suelen ser personas especialmente peligrosas", concluye, "son de los malos malos".

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