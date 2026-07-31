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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

"Queremos cambiar nuestra historia"

El duro choque de realidad de los menores migrantes que se juegan la vida para llegar a Ceuta a nado

Los detalles Son muchos los niños que han alcanzado la costa después de horas en el agua, totalmente exhaustos y sin saber cómo van a ser ahora sus vidas. "En Marruecos no tenemos vida", insisten algunos de los recién llegados.

El duro choque de realidad de los menores migrantes que se juegan la vida para llegar a Ceuta a nado
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Una chancla flotando en el mar. Una camiseta empapada abandonada en la orilla. Un pantalón que ya no sirve para seguir el camino. Son los restos de lo poco que traen consigo quienes, tras horas nadando, alcanzan Ceuta convencidos de que al otro lado de la frontera les espera una oportunidad.

Detrás de cada llegada hay una historia distinta, historias cuyos protagonistas son también menores. Pero todas comparten un mismo deseo: encontrar un futuro que sienten imposible en Marruecos. Jóvenes, pequeños que viajan solos, familias enteras e incluso padres que cargan a sus hijos en brazos mientras avanzan entre las olas. Cada uno arrastra un motivo diferente, aunque todos repiten una misma palabra: esperanza.

"Nosotros queremos cambiar la vida porque en Marruecos no hay trabajo, no hay una vida ahí. Queremos cambiar la vida", explica Moustafá, uno de los jóvenes que ha conseguido llegar a la ciudad autónoma.

Cuenta que muchos parten con una idea muy concreta de España: "Se vive mejor. Queremos cambiar nuestra historia", afirma. Uno de los menores ha llegado completamente solo, temblando de frío y conservando tan solo una chancla atada a la pierna. Un militar se ha acercado para tranquilizarle y abrazarle, un gesto de consuelo para un niño que acaba de cruzar el mar con miedo y sin nadie a su lado.

Son muchos los menores que han alcanzado la costa después de horas en el agua, totalmente exhaustos y sin saber cómo van a ser ahora sus vidas. Los más mayores han ayudado a los pequeños y los han llevado en brazos durante los últimos metros de una travesía agotadora. "En Marruecos no tenemos vida", insistían, diciendo que su país ha tratado de darles "la espalda".

Algunos han relatado incluso el drama vivido durante el trayecto: "Mucha gente ha muerto en el mar: diez personas. Lo he visto con mis ojos", asegura uno de los jóvenes. Sin embargo, siguen convencidos de que merece la pena intentarlo: "Queremos una vida buena con vosotros". Otro hombre explica que ha cruzado pensando en su familia: "Vengo por mi hija. Tengo una hija en Barcelona".

Antes de marcharse, uno de ellos lanza un último mensaje que resume el sentimiento de muchos de los que han cruzado hasta Ceuta: "Nosotros también somos personas como vosotros".

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