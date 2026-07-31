Cinco encapuchados atracan una joyería a plena luz del día en un centro comercial de Mataró (Barcelona)

Los atracadores se llevaron gran cantidad de joyas en menos de un minuto. Después, huyeron con su botín en un coche que les esperaba en el exterior.

En Mataró, Barcelona, se ha producido un atraco con fuerza, a plena luz del día, en una joyería situada en un centro comercial. En el robo han participado cinco encapuchados que reventaron el establecimiento, ante el miedo de la gente que se encontraba en el local. Este tuvo que ser desalojado.

Leo Álvarez expone que en un minuto los ladrones se llevaron las joyas. A pesar de que en la joyería activaron el sistema de seguridad, los cacos consiguieron escapar y huyeron a toda velocidad en un coche que les esperaba en el exterior.

El periodista expone que muchas de las personas que se encontraban en el centro comercial tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios ya que sufrieron ataques de ansiedad. Beatriz de Vicente señala que, ante una situación así, lo mejor es encogerse o, incluso, tirarse en el suelo si vemos que puede haber un tiroteo.

"Nuestra postura es de sumisión completa", indica la abogada," no nos enfrentamos, no oponemos resistencia ni nos colocamos en una posición en la que podemos salir heridos si salen corriendo". Beatriz señala que las tiendas tienen seguros y la vida es más importante. "Mi consejo es la pasividad", concluye.

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