El incendio "descontrolado y violento" de Fasgar (León) desespera a los bomberos tras 21 días en llamas mientras Asturias y Galicia vencen al fuego

El incendio de Fasgar (León) preocupa a las autoridades debido a su rápida expansión y comportamiento "descontrolado y violento". Reactivado el domingo, amenaza el Valle del Suspirón y ha obligado a preavisar a varias localidades ante posibles desalojos. Las fuertes rachas de viento han complicado las labores de contención. A 50 kilómetros, en Berlanga del Bierzo, se ha declarado un incendio de nivel 2, que ha requerido la evacuación del pueblo y el despliegue de numerosos medios. En Zamora, el incendio de Porto evoluciona favorablemente, permitiendo el regreso de vecinos a sus hogares. En Galicia, no hay incendios activos por primera vez desde agosto, mientras que en Asturias solo queda un foco activo en Ibias.

"Descontrolado y violento". Con esas palabras describen los equipos de extinción el incendio de Fasgar (León), que en los últimos días se está extendiendo a gran velocidad tras reactivarse el pasado domingo después de darse por extinguido. Este incendio, que tiene dos focos activos (Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano), es el que más preocupa en toda España este jueves.

Su rápido avance ha hecho que las llamas se acerquen al Valle del Suspirón, poniendo en riesgo a varias localidades que ya han sido preavisadas ante la posibilidad de un desalojo inminente. Las fuertes rachas de viento han hecho que el fuego saltase las líneas de contención creadas por las brigadas, por lo que la situación es, según los propios bomberos, "incontrolable".

Nuevo incendio provocado en Berlanga del Bierzo

A escasos 50 kilómetros de Fasgar, en Berlanga del Bierzo (León), se ha declarado durante la tarde de este jueves un nuevo incendio forestal de nivel 2. Las llamas han obligado a desalojar la localidad debido a que uno de los focos se encontraba a pocos metros del pueblo y han hecho necesario el despliegue de una quincena de medios terrestres y aéreos, entre ellos dos autobombas, cinco cuadrillas y cuatro helicópteros.

Un incendio que ha sido provocado y cuyo presunto autor ha sido detenido un par de horas después tras ser visto huyendo del lugar en el que se han producido las primeras llamas unos minutos antes de que el incendio se extendiese.

Zamora evoluciona favorablemente

Por segundo día consecutivo, el incendio de Porto (Zamora) sigue manteniendo una buena evolución después de que este miércoles pudiesen regresar a sus viviendas los vecinos de cinco localidades del entorno del Lago de Sanabria.

Después de dos semanas de lucha contra el fuego, los equipos de extinción se centran en este momento en intentar que no se reproduzcan las llamas en los en los que ya no están activas.

Primer día sin fuegos activos en Galicia

Este jueves ha sido el primer día en el que no hay llamas activas en toda Galicia desde el inicio de la ola de incendios a principios de agosto. En las últimas horas, las condiciones meteorológicas han permitido estabilizar los incendios de Avión (Ourense) y A Pobra do Brollón (Lugo).

Solo un incendio en Asturias

También mejora considerablemente la situación en Asturias, donde se ha dado por estabilizado el incendio originado en Degaña, igual que Los de Cangas del Narcea y Somiedo, quedando el fuego de Ibias como el único activo en todo el Principado.