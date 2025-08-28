Desalojan Berlanga del Bierzo (León) tras declararse un incendio provocado de nivel 2

Los detalles El incendio se ha originado a las 17.38 horas de este 28 de agosto y se ha elevado a IGR 2 minutos después, a las 18.23 horas, debido a tener varios focos distintos, uno de ellos casi en el propio pueblo.

Las autoridades han desalojado Berlanga del Bierzo, en León, tras declararse un incendio que podría ser intencionado y que ha alcanzado un Índice de Gravedad Potencial de nivel 2. La Subdelegación del Gobierno informó que el incendio comenzó el 28 de agosto a las 17.38 horas y se intensificó a las 18.23 horas, afectando a varios focos, uno de ellos cerca del pueblo. La Consejería de Medio Ambiente detalla que casi una quincena de medios, incluyendo dos autobombas, cinco cuadrillas y cuatro helicópteros, están trabajando en la zona para controlar el fuego.

Las autoridades han procedido al desalojo de la localidad de Berlanga del Bierzo (León) tras declararse un incendio, "probablemente intencionado", con Índice de Gravedad Potencial (IGR) de nivel 2.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado que, debido a la declaración de este incendio, se ha procedido al desalojo de la localidad.

El incendio se ha originado a las 17.38 horas de este 28 de agosto y se ha elevado a IGR 2 minutos después, a las 18.23 horas, debido a tener varios focos distintos, uno de ellos casi en el propio pueblo, tal y como detalla la Consejería de Medio Ambiente.

En concreto, se encuentran en el lugar con el objetivo de sofocar el fuego casi una quincena de medios terrestres y aéreos, entre ellos dos autobombas, cinco cuadrillas y cuatro helicópteros.

El autor, detenido

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 20 años de edad como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado (al existir voluntad y premeditación) en Berlanga del Bierzo.

Unos 20 minutos más tarde del inicio del fuego, un agente medioambiental llama a la Central COS de la Guardia Civil de León (062) informando que había visto a un individuo saliendo de la zona donde al parecer se ha iniciado ese incendio, lo que provocó que inmediatamente se movilizarán las patrullas de la Guardia Civil existentes por la zona.

Un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, concretamente de Zaragoza, que se encuentran desplegados en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia, proceden a la detención de una persona que coincide plenamente con la descripción dada por los agentes medioambientales, además de pretender darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El arrestado ha sido trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración, poniendo posteriormente las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.