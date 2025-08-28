El incendio de Fasgar (León), otra vez "fuera de capacidad de extinción" por el viento y la "enorme sequedad"

El incendio de Fasgar (León), otra vez "fuera de capacidad de extinción" por el viento

Los detalles La entrada de un fuerte viento a la zona este miércoles rompió los cortafuegos de la zona e impidió estabilizar el perímetro, asegura el Centro de Coordinación Operativa Integrado.

El incendio forestal en Fasgar, en El Bierzo (León), ha vuelto a descontrolarse tras 20 días de activación, convirtiéndose en el más devastador de la historia de la provincia. El viento y la sequedad del combustible han provocado un comportamiento extremo de las llamas, que ha llevado a las autoridades a declarar el incendio "fuera de capacidad de extinción". El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha señalado que el fuego es el principal foco de preocupación debido a la complejidad del terreno y las fuertes rachas de viento. Los equipos de extinción describen el incendio como un "volcán" reactivado con violencia, mientras que el viento ha roto los cortafuegos, impidiendo estabilizar el perímetro. Los municipios afectados han sido confinados, y cientos de vecinos han evacuado sus hogares, enfrentándose a una situación de terror y descoordinación en las labores de extinción.

Pese a que la evolución del incendio forestal que afecta a la zona de Fasgar, en la comarca de El Bierzo (León), parecía favorable, este ha vuelto a descontrolarse y ha quedado "fuera de capacidad de extinción".

El viento y la "enorme sequedad" del combustible ha provocado un "comportamiento extremo" de las llamas causando que los vecinos de la zona recibieran la peor noticia posible. Tras 20 días de activación, este incendio se ha convertido en el más voraz de la historia de la provincia.

Tanto es así que el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha indicado que este fuego es "el principal foco de perocupación" por su complejidad orográfica y las fuertes rachas de viento.

Por su parte, los equipos de extinción han descrito el comportamiento del fuego como "un volcán" que se ha reactivado con violencia pese a sus labores de extinción. El incendio mantiene su nivel dos de Índice de Gravedad Potencial, como el de Igueña y Colinas del Campo de Martín Moro.

La culpable de este hecho fue la entrada de un fuerte viento a la zona este miércoles, que rompió los cortafuegos e impidió estabilizar el perímetro, asegura el Centro de Coordinación Operativa Integrado.

La voracidad de las llamas han obligado a confinar todos los municipios que estaban evacuados y que estén próximos al lugar. Cientos de vecinos han dejado sus casas y muchos de ellos se han convertido en verdaderos héroes tras luchar contra el fuego.

Una de las ciudadanas ha asegurado a Cadena Ser que "es agotador": "Lo dejan apagado, vuelven al día siguiente, y sigue encendido. Los trabajadores tienen que estar machacados". A su vez, opina que hay "una gran descoordinación" entre brigadas y que lo que están viviendo es un auténtico terror.