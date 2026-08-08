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Un incendio en la cocina de un restaurante obliga a cerrar la Gran Vía de Madrid

¿Por qué es importante?La Policía mantiene cortada la Gran Vía desde Plaza de España a San Bernardo por un incendio en un restaurante.

Un incendio en la cocina de un restaurante obliga a cerrar la Gran Vía de Madrid Un incendio en la cocina de un restaurante obliga a cerrar la Gran Vía de MadridEmergencias Madrid en X
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La Policía Municipal de Madrid y los agentes de Movilidad del Ayuntamiento han cortado este sábado la Gran Vía entre Plaza de España y San Bernardo debido a un incendio declarado en un restaurante. Se trata de un local de la cadena Ôven, situado en el número 55 de esta céntrica y concurrida calle. No se han registrado heridos.

El fuego se ha originado en la cocina del establecimiento, según ha informado Emergencias Madrid en un mensaje publicado en la red social X. Diez dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid lo han extinguido.

El humo se ha extendido por el conducto de ventilación hasta la azotea del edificio. Tras extinguir las llamas los bomberos han ventilado y revisado los edificios colindantes. Samur Protección-Civil se ha mantenido en preventivo.

La Policía Municipal de Madrid y los agentes de Movilidad mantienen el corte de tráfico mientras continúan las labores de extinción.

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