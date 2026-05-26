Medios aéreos luchan contra el incendio activo en Doñana: las llamas ya afectan a una zona de "enorme valor ecológico"

Los detalles El incendio en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte, en el Parque Nacional de Doñana, se declaró el pasado domingo. Sigue activo y, tras fuertes rachas de viento, los medios aéreos quieren "aprovechar una ventana de oportunidad", un viento más relajado.

El incendio forestal en el Parque Nacional de Doñana, Huelva, sigue activo, afectando un entorno de gran valor ecológico. Más de 130 efectivos, junto a seis autobombas y diez medios aéreos, trabajan incansablemente para controlar las llamas, aprovechando una ventana de oportunidad creada por la moderación del viento. Este incendio, declarado el pasado domingo, es el segundo en la zona tras la extinción de otro fuego en el paraje Corral del Félix. Aunque no hay cifras oficiales, la Guardia Civil estima que unas 250 hectáreas han sido afectadas, mientras que la Estación Biológica de Doñana sugiere que podrían ser 400. La situación preocupa especialmente por su impacto en las dunas y corrales de Marismillas.

Desde Doñanano llegan buenas noticias. El incendio forestal que afecta a este Parque Natural de Huelva sigue activo. El viento y la complicada orografía de la zona no están ayudando a los más de 130 efectivos que trabajan sin descanso junto a 6 autobombas. Las llamas siguen quemando lo que los ecologistas y expertos definen como un entorno de "enorme valor ecológico y clave para la biodiversidad", por lo que se han movilizado nuevos efectivos aéreos.

Este martes, se han tenido que sumar hasta diez medios aéreos. De manera escalonada y durante toda la mañana, han estado lanzando agua sobre las llamas que afectan al entorno del Parque Nacional de Doñana, en Almonte, Huelva. Además, la Junta de Andalucía ya ha anunciado que sobrevolarán la zona para poder evaluar cuántas áreas, de esta "zona especialmente protegida", han sido arrasadas o afectadas por este incendio.

Hay que recordar que el incendio en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte, en el Parque Nacional de Doñana, se declaró el pasado domingo. Más de 48 horas después, este permanece activo. Por eso, con los aviones y sus descargas de agua, intentan "aprovechar una ventana de oportunidad" porque "el viento se presenta moderado para tratar de tapar la cola del fuego, que es donde centrarán los trabajos". Un relajamiento de las rachas que llegan después de haber vivido intensos vientos en la zona.

Otro detalle clave dentro de este incendio es que se trata del segundo. Porque el domingo se produjeron dos fuegos casi simultáneos: el que sigue activo y otro que se localizó en el paraje Corral del Félix y que quedó extinguido en esa misma jornada.

Su superficie afectada por el fuego en Doñana

De momento no se conocen cifras oficiales. Desde el Infoca aseguran que, hasta que no se dé por estabilizado el incendio de Doñana, no se podrá dar una cifra estimada de hectáreas quemadas.

Sin embargo, la Guardia Civil sí ha dado una cifra. Según ha confirmado, hasta la tarde de este lunes, la extensión de superficie afectada por el fuego es de unas 250 hectáreas.

También han hablado de hectáreas quemadas los representantes de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC). Según sus datos, el incendio del paraje Rincón del Membrillo de Almonte ya ha afectado a unas 400 hectáreas. Y lo más importante, denuncian que es una zona del Parque Nacional de Doñana de "enorme valor ecológico y clave para la biodiversidad".

La EBD-CSIC ha señalado que sigue "con preocupación" la situación generada "en el corazón" del parque nacional como consecuencia de este fuego que "afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas".

Aunque, según han precisado, la nubosidad dificulta todavía una estimación exacta de la superficie afectada, las primeras estimaciones del Laboratorio de SIG y Teledetección, a partir de la imagen de Sentinel-2 de ayer, "apuntan a unas 400 hectáreas afectadas".

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