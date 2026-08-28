Halima Ahmed, cuidadora social en Ceuta: "Esto es una escalada que va a mayor, tenemos miedo de nuestros propios vecinos"

¿Qué podemos esperar? Tras días de violencia en las calles de la ciudad autónoma, Interior ha solicitado un refuerzo para que más agentes patrullen las calles. "Esto escalará si las hordas confunden a un migrante con un musulmán ceutí", dicen.

Ceuta enfrenta una situación crítica, con la ciudad convertida en una "olla a presión" tras tres noches consecutivas de disturbios. Los residentes temen que la tensión aumente durante el fin de semana. Halima, una cuidadora social, expresa su preocupación por la escalada de violencia, temiendo que los migrantes sean confundidos con musulmanes ceutíes, lo que podría empeorar el conflicto. La violencia ha escalado al punto de que vecinos atacan a otros vecinos, generando desconfianza. Los sindicatos policiales han solicitado al Gobierno un despliegue adicional de agentes para recuperar la seguridad. El Ministerio del Interior ha respondido con un refuerzo de agentes, mientras se espera la llegada de "La Armada Solidaria" para apoyar a los ceutíes.

Ceuta está al límite. La ciudad, convertida en una olla a presión que lleva estallando tres noches seguidas, se teme lo peor en un fin de semana en el que los ceutíes esperan que la tensión aumente cada vez más. "Esto es una especie de escalada que va a más", dice Halima, cuidadora social y portavoz de la ONG 'Luna Blanca'.

Dice alguien que advierte de que lo que se ve en la ciudad "es muy preocupante". Tanto es así que avisa sobre lo que está sucediendo en las calles ceutíes: "Ya tenemos miedo hasta de nuestros propios vecinos".

Y es que Halima teme que esa preocupación que ronda su cabeza pueda convertirse en una realidad: "Este conflicto puede escalar mucho más si las hordas confunden a un migrante con un musulmán ceutí. Ahí sí que se va a liar".

Porque la violencia no ha dejado de subir en la ciudad. Una violencia que ya no distingue, como cuenta Ángel, un joven ceutí al que sus propios vecinos agarraron del cuello: "Me ahorcaron. Sabemos que son vecinos. Les quitamos las capuchas y sabemos quiénes son".

"¿Cómo se supone que van a garantizar la seguridad si no son capaces de garantizarla entre los españoles en las mismas manifestaciones?", indica.

Es una preocupación que tienen también los sindicatos policiales, que han exigido al Gobierno "el despliegue de todos los grupos que sean necesarios para recuperar la seguridad de los ceutíes y controlar a todos los migrantes irregulares que han asaltado la frontera", comparte David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía.

El Ministerio de Interior ya ha solicitado un refuerzo para que más agentes estén en Ceuta de cara a los próximos días, en los que además se prevé la llegada de hasta 60 embarcaciones bajo el nombre 'La Armada Solidaria'. En un evento multitudinario, tienen como objetivo mostrar apoyo a los ceutíes.

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