Indignación en Benicalap por la construcción de colmenas turísticas en los bajos de un edificio: "Están tocando pilares de carga"

¿Por qué es importante? Los vecinos denuncian caídas de cascotes, rotura de alguna tubería, aperturas ilegales de ventanas y temen que las obras estén poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad de los edificios.

Los vecinos de Benicalap, en Valencia, no pueden más. Desde hace algunos meses están viendo cómo los bajos de sus edificios se convierten en lo que actualmente se denominan colmenas turísticas, pisos muy pequeños construidos donde tendría que estar la panadería o la mercería de toda la vida.

Los vecinos denuncian caídas de cascotes, rotura de alguna tubería, aperturas ilegales de ventanas y temen que las obras estén poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad de los edificios.

La normativa municipal aprobada en marzo de 2026 en Valencia solo permite abrir nuevos pisos turísticos en bajos y primeras plantas que dispongan de acceso independiente desde la calle y no convivan con viviendas en plantas superiores. La trampa en la normativa, eso sí, en este caso los afectados temen que sin la licencia del propio Consistorio.

Pese a esto, los vecinos ven cómo una grúa con martillo hidráulico sigue taladrando uno de sus edificios. Según denuncian, hasta los pilares. "Nuestro edificio lleva meses vibrando porque están tocando los pilares de carga", asegura Noelia Sánchez.

"Que las obras se estén excediendo"

Además, denuncian la falta de trasparencia en las licitaciones de la corporación local. "Entendemos que es posible que las obras se estén excediendo de lo que han declarado en la licencia y nos encontramos con el que el Ayuntamiento no nos facilita información", asevera Carlos Jack, administrador del edificio de la comunidad afectada.

Así, piden al Gobierno de María José Catalá que verifiquen si las obras se están haciendo conforme a la licencia y a su vez denuncian que se está acabando con la vida de los barrios. "Lo que mas nos preocupa a nosotros es que nos están dejando sin servicios: porque es un barrio nuevo y no hay ni panaderías, ni mercerías, ni un bar...", señala José Vicente, vecino afectado.

Por su parte, Juan Giner, el concejal de Urbanismo, ha anunciado que se reunirá el próximo lunes con los vecinos para atenderles personalmente.