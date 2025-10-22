Una araña desata el caos: el susto de una conductora acaba en accidente múltiple en Palma

Imagen de archivo de varios agentes de la Policía Local de Mallorca.

Una mujer de 72 años perdió el control de su vehículo este miércoles por la tarde en Palma después de asustarse al ver una araña mientras conducía, según ha informado la Policía Local.

El incidente se produjo por la mañana en la calle Joan Miró, a la altura del barrio de Porto Pi, cuando la conductora, al intentar apartar al insecto, dio un volantazo y chocó contra un coche y tres motocicletas que estaban estacionados.

Afortunadamente, no hubo heridos, aunque los daños materiales fueron considerables.

Agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes acudieron al lugar y se hicieron cargo del atestado. También iniciaron las gestiones para localizar a los propietarios de los vehículos dañados con el fin de tramitar las reclamaciones a las compañías aseguradoras.

