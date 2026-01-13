Escolar explica los "abusos" e "irregularidades laborales" de las denunciantes de Julio Iglesias: "Desde controlarles la menstruación hasta pedirles pruebas médicas"

El contexto elDiario.es', dirigido por Ignacio Escolar, ha llevado a cabo junto con Univisión Noticias una investigación de tres años, durante la cual hablaron con hasta 15 personas y destaparon testimonios de mujeres que acusan de acoso sexual y laboral al cantante.

Una investigación de 'elDiario.es', junto con Univisión Noticias, ha revelado acusaciones de acoso sexual y laboral al cantante Julio Iglesias. Una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta aseguran haber trabajado en un ambiente de control, acoso y terror en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas.

Las denunciantes aseguran que durante su jornada laboral recibían insultos y humillaciones, además de sufrir tocamientos: "Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", cuenta una de las denunciantes. Los hechos que reletan ocurrirían, además, en 2021, es decir, cuando el cantante tenía 77 años.

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, relata en directo para Al Rojo Vivo que dos han sido las mujeres que han querido que sus testimonios vieran la luz, pero que han hablado hasta con más de 15 personas.

"Estas dos mujeres son las que han querido dar la cara en estas grabaciones (que es muy valiente por su parte y que lo hacen porque creen que puede ayudar a otras mujeres), pero hemos hablado hasta con 15 personas diferentes, muchas de ellas mujeres que también han trabajado en las casas del cantante y con otros extrabajadores, a lo largo de tres años de investigación".

Incluso, han hablado, revela el periodista, que han hablado con psicólogos que las trataron y con las que hablaron mucho tiempo antes de que contasaen publicamente esa situación: "Hemos hablado con personas que años atrás ya habían recibido esa confesión. Y hemos encontrado un relato coherente durante mucho tiempo. También pruebas".

Mujeres jóvenes, atractivas y muy vulnerables: las chicas que contrataban

Con respecto a cómo eran las trabajadoras que el cantante contrataba para trabajar dentro de sus mansiones, Escolar asegura que "son mujeres muy jóvenes, una de ellas tenía solo 22 años cuando ocurrieron los hechos que se denuncian, muy vulnerables que vienen todas ellas de barrios marginales y familiares muy pobres. No solo de República Dominicana, sino también de otros lugares latinoamericanos como Venezuela, Colombia o Bahamas".

"Son mujeres que pensaban que tenían una gran oportunidad laboral, porque 350 euros al mes es un trabajo que allí está muy bien pagado", explica Escolar, añadiendo que quien contrata a las trabajadoras es una encargada que pone anuncios", añade.

Entre los requisitos que piden para acceder a la entrevista de trabajo son cinco fotografías: "Solo selecciona a chicas guapas, atractivas y vulnerables, que van a trabajar a esas casas pensando que les va a cambiar la vida, el propio Julio Iglesias les dice que les va a cambiar la vida", señala el periodista.

Y de repente, añade, "se encuentran en una situación de abusos permanentes y completas irregularidades desde el punto de vista laboral de todo tipo: desde controlarlas la menstruación hasta pedirles pruebas médicas". Algo que a Antonio García Ferreras, apostilla, le recuerda a la esclavitud: "Son unas condiciones de esclavitud, en un régimen esclavista".

Sin duda, responde por su parte Escolar, "son unas condiciones intolerables, sin ninguna duda, que superan lo humano. No son condiciones que nos podamos imaginar como un trabajo normal de interna en una mansión".

Por otro lado, informa Escolar que hay una férrea jerarquía dentro de esa casa, es decir, "no solo es Julio Iglesias, sino que hay una serie de encargadas, de mujeres que llevan más tiempo allí trabajando que son las que controlan a las chicas, a las 'señoritas'".

Mujeres o encargadas que les dicen, por ejemplo, que cuando vayan a acompañar al cantante a la playa tienen que ir en bikini y no con otro tipo de ropa o que esa noche tienen que ir a la habitación de Julio Iglesias.

