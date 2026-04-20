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Prioridad nacional

El PP desmiente a Vox tras su pacto en Extremadura: "Organizaciones como Cáritas pueden estar completamente tranquilas, no les va afectar"

Los detalles Miguel Tellado ha asegurado este lunes que el texto firmado entre el PP y Vox en Extremadura contempla "eliminar ayudas a las ONGs que están cometiendo un delito y que están fomentando esa inmigración ilegal". En este caso, Tellado no mete ahí a Cáritas, como sí lo hace Vox.

El vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido, este lunes en Madrid.El vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido, este lunes en Madrid.Agencia EFE
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Empiezan a surgir diferencias entre PP y Vox sobre lo que han firmado en Extremadura, sobre ese concepto de la extrema derecha de los españoles primero y de "prioridad nacional". Por un lado, Vox asegura que dejarán de darse subvenciones a ONGs, entre ellas a Cáritas. Pero el PP lo niega y dice que la Iglesia y Cáritas pueden estar tranquilas porque seguirán recibiendo ayudas.

Este lunes, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que el texto firmado entre el PP y Vox en Extremadura contempla "eliminar ayudas a las ONGs que están cometiendo un delito y que están fomentando esa inmigración ilegal". En este caso, Tellado no mete ahí a Cáritas, como sí lo hace Vox. "Organizaciones como Cáritas pueden estar absolutamente tranquilas porque no les va a afectar", ha asegurado.

Preguntado por si este texto podría afectar al Open Arms, Tellado ha insistido que "el texto se refiere a organizaciones que colaboren con inmigración ilegal". "Si una ONG es condenada quedará fuera de las ayudas", ha añadido.

Así, ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por criticar el pacto del PP con la ultraderecha en Extremadura. "No será impugnado por los tribunales, estamos seguros. Que se atrevan y denuncien", ha señalado.

De esta manera, el 'popular' ha fardado de que "se pueden conseguir investiduras sin incumplir la Constitución". "Qué divertido está siendo ver rabiar a toda la izquierda, hablar de cesiones... Ellos. Preferimos un gobierno en solitario evidentemente, pero mejor uno como el de Guardiola que uno como el de Sánchez", ha apuntado.

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