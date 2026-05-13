El mensaje de apoyo de Alberto Chicote a ZM Isla del Ciervo tras el incendio del restaurante recién rescatado por el chef

El contextoZM Isla del Ciervo, el primer restaurante del nuevo programa de laSexta, Servicio Secreto by Chicote, ha sufrido un devastador incendio en las últimas horas poco tiempo después de haber sido rescatado y reformado por el equipo del programa de laSexta.

El restaurante ZM Isla del Ciervo, en La Manga del Mar Menor, sufrió un incendio el miércoles por la mañana. El local había ganado notoriedad tras ser el primer protagonista del programa "Servicio Secreto by Chicote", donde Alberto Chicote y su equipo realizaron una reforma para salvarlo de una crisis económica y organizativa. Con más de 25 años de historia, el restaurante enfrentaba problemas de liderazgo y deterioro de instalaciones. Chicote expresó su apoyo a los trabajadores en redes sociales, destacando que no hubo daños personales. Aún se desconocen las causas y el alcance del incendio.

El restaurante ZM Isla del Ciervo, ubicado en La Manga del Mar Menor (Murcia), ha sufrido un incendio hace tan solo unas horas, en la mañana de este mismo miércoles. El local es el primer protagonista de Servicio Secreto by Chicote, el nuevo formato televisivo de Alberto Chicote, donde el equipo del programa llevó a cabo una profunda reforma para rescatar al negocio de una complicada situación económica y organizativa.

Con más de 25 años de historia y situado en un enclave privilegiado frente al mar, el establecimiento atravesaba una grave crisis interna que había puesto en peligro su continuidad. El espacio había perdido el rumbo debido a la falta de liderazgo, el deterioro de las instalaciones y los problemas de organización del equipo.

Tras conocerse el incendio, Chicote ha trasladado públicamente su apoyo a los trabajadores y los dueños del restaurante a través de sus redes sociales, destacando que no se han producido daños personales. También ha compartido las impresionantes imágenes del fuego devorando el local.

"Esta misma mañana el restaurante ZM Isla del Ciervo, ha salido ardiendo. Por lo que se no ha habido daños personales y todos los integrantes del equipo están bien, dentro de la desolación que supone ver que tu negocio es pasto de las llamas. Quiero mandarles un abrazo enorme a todo el equipo de ZM y el deseo de que se sobrepongan ante esta adversidad tan devastadora", ha escrito en su cuenta de Instagram.

En Servicio Secreto by Chicote, el popular cocinero recorre distintos puntos de España para intervenir en negocios hosteleros que atraviesan situaciones críticas, desde bares de barrio hasta restaurantes familiares que han perdido competitividad y estabilidad con el paso de los años.

El estreno del programa se centró precisamente en el caso de ZM Isla del Ciervo. Allí, el equipo descubrió un escenario marcado por la desorganización, la falta de control y unas condiciones higiénicas muy deficientes. Su propietario, Miguel, reconocía haber perdido la capacidad de dirigir el negocio, mientras la plantilla trabajaba sin directrices claras y con una elevada rotación de empleados.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni el alcance exacto de los daños materiales ocasionados en el establecimiento.

*Vuelve a ver el programa 'Servicio Secreto by Chicote' ZM Isla del Ciervo en atresplayer.com

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