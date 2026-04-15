Huelga indefinida en Extranjería: CCOO anuncia un parón a partir del 21 de abril en plena regularización de migrantes

Los detalles Desde CCOO demandan que haya más medios para las oficinas de Extranjería, con mejores retribuciones a sus trabajadores "para igualarlos a los de cualquier otro organismo de la Administración del Estado", y que los 25 millones invertidos en este proceso de regularización de migrantes "reviertan en las oficinas de Extranjería".

Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería desde el 21 de abril, coincidiendo con el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno. El sindicato denuncia que los expertos de estas oficinas no participarán en la tramitación de solicitudes, tarea asignada a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) del Ministerio de Migraciones. Comisiones Obreras critica que se destinen 25 millones de euros a este proceso con personal externo, en lugar de reforzar las oficinas de Extranjería. La huelga busca más recursos y mejores condiciones para estos trabajadores. La regularización podrá solicitarse desde el 16 de abril, con un plazo hasta el 30 de junio.

Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del 21 de abril, coincidiendo con el proceso de regularización de migrantes que aprobará el Gobierno, para denunciar que estos trabajadores no participarán en el mismo cuando son los expertos y lo contrario es "un claro despilfarro de dinero público".

Según ha adelantado este martes el diario El País y han confirmado EFE fuentes del sindicato, la huelga indefinida se convoca en las oficinas de Extranjería, dependientes del Ministerio de Política Territorial y en la que trabajan unos 1.800 expertos, que sin embargo "no van a participar" en la tramitación de solicitudes de regularización extraordinaria, ya que será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Migraciones quien resuelva las peticiones.

Ante esta decisión, Comisiones Obreras subraya que el Gobierno ha invertido 25 millones de euros para llevar a cabo un proceso por parte de 49 trabajadores de la UTEX más 193 de refuerzo (43 de ellos de la empresa pública Tragsa), cuando ese dinero debería revertir en las oficinas de Extranjería, que necesitan más medios y personal mejor retribuido y que, una vez presentados los expedientes, son las que soportarán el peso del proceso.

Los interesados en la regularización podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición, según ha precisado el Ejecutivo. El plazo acaba el 30 de junio.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha explicado este martes que se trata de un procedimiento para el que se han reforzado los equipos, y ha confirmado que será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) quien resuelva las peticiones. También se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos.

Ante este proceso Comisiones Obreras ha decidido llamar a huelga indefinida a todas los trabajadores de los servicios de Extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, ya que lo decidido "no tiene mucho sentido" y supone "un claro despilfarro de dinero público", según explica a EFE el responsable de Extranjería del sindicato en el Ministerio de Política Territorial, César Pérez Gómez.

La huelga se había solicitado inicialmente para el día 20 pero finalmente tendrá lugar desde el día 21. Demandan que haya más medios para las oficinas de Extranjería, con mejores retribuciones a sus trabajadores "para igualarlos a los de cualquier otro organismo de la Administración del Estado", y que los 25 millones invertidos en este proceso extraordinario "reviertan en las oficinas de Extranjería".

Pérez explica que el proceso se inicia ahora pero seguirá en el tiempo, con posibles reclamaciones referidas a las tramitaciones y con la renovación de la documentación, que tendrán que resolver las oficinas de Extranjería. Incide en que la UTEX, dependiente del Ministerio de Migraciones y con sede en Vigo, tiene 49 trabajadores y se va reforzar con 150 personas para grabar y resolver expedientes, más 43 empleados de la empresa pública Tragsa para labores como contestar teléfonos o gestionar el correo electrónico, ya que no pueden resolver sobre las peticiones.

"A la gente se le está dando formación desde ayer por la tarde", subraya el responsable sindical, que deja claro que lo lógico sería dedicar ese esfuerzo a reforzar las oficinas en las que ya hay 1.800 expertos que pueden hacerlo, porque lo contrario es "un claro despilfarro de dinero público".

Comisiones Obreras destaca que el Ministerio habla de medio millón de solicitudes de regularización pero la Policía calcula que pueden sobrepasar el millón. El sindicato también ha reclamado este viernes, en un comunicado, que Correos refuerce la plantilla y sus trabajadores tengan garantías laborales ante el inicio "del masivo proceso de regularización".

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