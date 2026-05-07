Detienen a un joven de 21 años por agredir sexualmente a una mujer en una calle de Jerez de la Frontera, Cádiz

Los detalles La víctima fue abordada por dos hombres cuando salía de su casa para encontrase con una amiga. Ambos le increparon con proposiciones sexuales e incluso uno de ellos le realizó tocamientos en sus zonas íntimas.

La Policía Nacional de Cádiz ha arrestado a un joven de 21 años, con antecedentes por agresión sexual, acusado de atacar a una mujer en la vía pública en Jerez de la Frontera. El incidente ocurrió la madrugada del 3 de mayo, cuando la víctima fue abordada por dos hombres que la increparon y uno de ellos le realizó tocamientos. La mujer estaba en contacto telefónico con una amiga en un taxi, cuyo conductor alertó al 091. El taxista auxilió a la víctima y confrontó al agresor. La policía detuvo al sospechoso y su acompañante minutos después, trasladándolo a la comisaría.

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un hombre al que se le acusa de una agresión sexual en la vía pública a una mujer joven cuando salía de madrugada para encontrarse con una amiga en la localidad de Jerez de la Frontera. El arrestado es un varón de 21 años de edad con antecedentes previos por un delito de agresión sexual.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 3 de mayo, cuando la víctima salió de su casa para encontrase con una amiga y fue abordada por dos hombres en la calle Larga de Jerez, que la increparon con proposiciones sexuales e incluso uno de ellos le realizó tocamientos en sus zonas íntimas tras seguirla hasta la plaza San Andrés, ha relatado la Policía en una nota.

La afectada se encontraba en todo momento en comunicación telefónica con su amiga, que iba a bordo de un taxi en dirección a la citada plaza, y a quien relataba lo que le estaba sucediendo. El profesional del taxi se percató de la conversación de ambas y de la situación de posible riesgo de la amiga de su clienta, tomando la decisión de ponerse en contacto telefónicamente con el 091 para solicitar ayuda policial.

Tal y como ha explicado la Policía, fue el taxista quien, en primer momento, localizó y auxilió a la afectada en la plaza San Andrés, introduciéndola en el vehículo y recriminando su actitud al presunto autor de los hechos, quien llegó a escupirle y amenazarle. Instantes más tarde, se personaron en el lugar varios indicativos de la Policía Nacional, que comprobaron el estado de la víctima y recabaron la descripción del autor y de su acompañante.

Inmediatamente se organizó un dispositivo de búsqueda policial, que "en menos de dos minutos", según se ha apuntado, localizaba en una calle cercana al presunto autor y a su acompañante. En base a los indicios, testimonios y pruebas recabadas sobre lo ocurrido, los policías procedieron a la detención del mismo.

El varón fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Jerez, donde ingresó en la zona de detención y donde ha permanecido ingresado hasta que se dio por finalizado el atestado policial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

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