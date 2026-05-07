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Se investiga lo sucedido

La Guardia Civil investiga el envío irregular por paquetería de una serpiente viva desde Málaga hasta Navarra

Los detalles Los agentes comprobaron que en el interior del paquete viajaba un ejemplar macho de serpiente de la especie 'Heterodon nasicus', de aproximadamente 10 centímetros de longitud.

La Guardia Civil investiga el envío irregular por paquetería de una serpiente viva desde Málaga hasta Navarra
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La Guardia Civil investiga el envío irregular de una serpiente viva desde Málaga hasta Navarra a través de una empresa de paquetería no autorizada para el transporte de animales vivos.

Según ha informado la Benemérita, la actuación se desarrolló en fechas recientes en una empresa de mensajería de Berriozar, tras la detección del paquete por la UDAIFF (Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera) en el marco de sus labores de control. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que en el interior del paquete viajaba un ejemplar macho de serpiente de la especie 'Heterodon nasicus', de aproximadamente 10 centímetros de longitud.

Según manifestaron los responsables de la empresa de transporte, desconocían por completo que el paquete contuviera un animal vivo, ya que el bulto había sido facturado sin declarar su verdadero contenido y la mercantil no estaba autorizada para este tipo de transporte.

La actuación permitió constatar que el envío se había realizado ocultando la naturaleza real de la mercancía, lo que impidió que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura, control y bienestar durante el trayecto.

Por este motivo, los agentes levantaron acta y comunicaron los hechos a la autoridad competente. En el transcurso de la investigación, los agentes recabaron toda la documentación relativa a la compra y cesión del reptil, así como el albarán de transporte.

El ejemplar había sido remitido desde Málaga, y su recepción correspondía a un vecino de Pamplona. La documentación incorporada al expediente reflejaba que se trataba de un ejemplar nacido en cautividad en septiembre de 2025.

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