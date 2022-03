La violación grupal de una joven de 20 años en Buenos Aires ha causado una profunda conmoción en la sociedad argentina, provocando el repudio del espectro político y las represalias de las instituciones relacionadas con los presuntos agresores.

La Policía porteña detuvo este martes a seis hombres, de entre 20 y 24 años, acusados de violar a una joven dentro de un vehículo en el barrio de Palermo, uno de los más concurridos de la ciudad, alrededor del mediodía: a plena luz del día y en la calle.

Este grupo de agresores tenía un modus operandi perfectamente organizado: dos de los hombres tocaban la guitarra fuera del coche mientras los otros cuatro violaban a la víctima en el interior. Tocando el instrumento tapaban los gritos de la víctima. Los detenidos se iban turnando: unos salían a tocar la guitarra y los demás continuaban con la brutal violación.

La dueña de una panadería de la zona, Natalia, que fue quien alertó a la Policía por estos hechos, declaró a los medios de comunicación que a la chica "la estaban abusando entre cuatro personas", mientras otros dos trataban de crear una "distracción" con las guitarras.

"Fuimos mi marido y yo quienes socorrimos a la chica. Tenemos una panadería y desde adentro veíamos lo que pasaba en el auto. Primero pensábamos que era una pareja que estaba teniendo sexo, pero luego vimos que en el vehículo había otros tres jóvenes, que la manoseaban, que la agarraban de los brazos, que la obligaban a practicarles sexo oral, y salimos a ayudarla", ha explicado al diario 'La Nación'.

La panadera también ha relatado que "los cuatro jóvenes estaban con los pantalones bajados": "Empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino que con un teléfono celular quiso registrar lo que estaba pasando, para que exista una prueba de lo que habíamos visto. A ese vecino lo dejaron ensangrentado, tirado en el piso".

La víctima, que se encontraba "desvanecida pero con destellos de lucidez", según los agentes que la encontraron, estaba dentro de un automóvil que contenía 11,8 gramos de marihuana, repartidos en cuatro envoltorios, así como una pastilla de éxtasis y siete teléfonos móviles que fueron incautados.

Los policías localizaron el vehículo de los presuntos agresores gracias al sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y a los lectores de patentes, que consiguieron ubicar el automóvil a las 3:53 de la madrugada del 28 de febrero, cuando se dirigía al barrio de Palermo.

El alcalde de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, calificó este martes como "aberrante" esta "violación grupal" y expresó su solidaridad con la víctima y con su familia.

Para Elizabeth Gómez Alcorta, ministra argentina de Mujeres, Géneros y Diversidad, esta violación grupal "no es un hecho aislado" ni tampoco está vinculada a personas "con algún problema en particular". "No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad y esto implica que todos tenemos que comprometernos y que nosotras no tenemos que seguir incorporando estrategias de supervivencia, que es lo que hacemos desde que somos muy chiquitas", defendió la ministra en declaraciones a Televisión Pública.

Uno de los seis agresores pertenecía a la agrupación Lealtad Vicente López, integrante de la coalición oficialista del Frente de Todos y que decidió expulsarlo tras quedar detenido. "No son animales salvajes que no pueden contenerse, son varones que en complicidad abusaron de una mujer a plena luz del día", detalló en un comunicado la división del Frente de Todos en Vicente López.