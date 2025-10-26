Ahora

Engañada y maltratada

La Policía Nacional detiene a tres hombres por explotar sexualmente a una mujer en varios pisos durante meses

Los detalles La afectada fue captada en Talavera de la Reina por un hombre que la convenció para trabajar supuestamente en el ámbito de la restauración. Sin embargo, este se habría aprovechado de sus circunstancias de precariedad.

Un coche de la Policía Nacional
Tres hombres, de entre 30 y 51 años, han sido detenidos por la Policía Nacional en el municipio valenciano de Gandía y en otra localidad de la comarca alicantina de la Marina Alta. Estos habrían obligado a una mujer a ejercer la prostitución en varios pisos durante aproximadamente dos meses.

La afectada fue captada en Talavera de la Reina, en Toledo, por un hombre que la convenció para trabajar supuestamente en el ámbito de la restauración. Sin embargo, este habría aprovechado las circunstancias de precariedad económica de la mujer.

Después, fue trasladada a un piso de Gandía donde un grupo de hombres le comunicó que debía ejercer la prostitución. A su vez, le obligaron a entregarles todo el dinero recaudado, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

La mujer era obligada a prostituirse en varios pisos de la localidad valenciana sin horario ni descanso establecido y sin apenas comida. Mantenía relaciones forzadas y sin protección cuando el cliente lo demandaba, y sufría agresiones por parte de sus explotadores, incluidas sexuales, cuando se negaba a ello. En una ocasión incluso le llegaron a quemar con un cigarrillo en el pecho.

Las investigaciones de los agentes de la Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental -UCRIF- de Valencia, en colaboración con la Comisaría Local de Policía Nacional en Gandia, han permitido finalmente detener a tres de los explotadores como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresión sexual. Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.

