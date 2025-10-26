Ahora

Movilización en Sevilla

La indignación de la actriz Cristina Medina por los cribados del cáncer de mama: "Nos hacen una clase esclava sin derechos"

¿Qué ha dicho? La intérprete ha definido todo lo que está pasando como "delincuencia" y pone el foco en los gobernantes: "Somos muchos los que pagamos y tienen la poca vergüenza de no atender a los ciudadanos".

Cristina Medina, actriz
La actriz Cristina Medina ha estado presente en la movilización convocada por varias asociaciones, entre ellas Amama, frente a la sede del Gobierno de Andalucía en San Telmo. La intérprete ha sido muy clara y ha definido como "delincuencia" todo lo que ha sucedido con los cribados del cáncer de mama.

"Esto es un primer paso. Estas personas que han muerto y las familias que han destrozado deben ser el impulso. Después del cáncer hay un desamparo absoluto porque no existimos", ha expresado Medina, paciente y superviviente de cáncer.

Y ha puesto el foco en los gobernantes: "Siento mucha indignación. Somos muchos los que trabajamos aportando impuestos para que ellos cumplan con su trabajo y tienen la poca vergüenza de no atender a los ciudadanos. A los clientes, si esto fuera una empresa privada".

"Como el dinero es de todos parece que no existe. Nos cuesta mucho ganar un euro para que luego especulen con la salud como hacen con la vivienda. Nos hacen una clase esclava sin derechos. Trabajas para no poder pagar una casa y no tener una Sanidad Pública. No puede ser, ya está bien".

Medina, para terminar, ha dejado un mensaje: "Las personas que han muerto no van a quedarse sin voz. Creo que esto será un antes y un después".

