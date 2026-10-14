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sorprendente robo

Un hombre atraca una cafetería de San Sebastián mientras habla tranquilamente por el móvil y a cara descubierta

Los detalles A cara descubierta, hablando por teléfono y sin mostrar ningún nerviosismo. Así ha robado un hombre la caja registradora de una cafetería de San Sebastián en apenas 75 segundos el pasado 12 de octubre, festivo en toda España. En el vídeo, todos los detalles.

Robo en un bar de San Sebastián

Un hombre ha robado en un bar cerrado de un centro comercial de San Sebastián-Donostia de una forma bastante peculiar respecto a lo que estamos acostumbrados: a cara descubierta y hablando tranquilamente por el móvil.

El hombre entró al local con el móvil en su mano derecha, ajustándose los cascos con la mano izquierda y realizando lo que parece una llamada de teléfono. Así es como este individuo accede al interior de la barra de una cafetería en San Sebastián. laSexta le tapa la cara pero él no utiliza ningún método para no ser identificado por las cámaras.

Tranquilamente, sigue paseando en busca de su objetivo hasta que da con él: la caja registradora. Intenta abrirla una primera vez, guarda el móvil y, ya con las dos manos y sin ponerse nervioso, la desenchufa para llevársela.

Igual de tranquilo que llegó se marcha. Llama la atención la hora del robo: las 20:23 del pasado lunes, 12 de octubre, festivo en toda España.

Son 75 segundos en los que nadie le descubre y nadie sospecha de él. Es más, tal como explica el periodista Leo Álvarez, no le han detenido. En el vídeo podemos ver al completo este increíble robo.

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