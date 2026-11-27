Preguntar cuántos países hay en el mundo es como preguntar cuántas estrellas tiene el cielo: depende de a quién le preguntes y de dónde mires. La cuenta cambia según hablemos de la ONU, de los reconocimientos diplomáticos o de esos territorios que viven en el limbo entre la independencia y la soberanía compartida.

¿Alguna vez te has preguntado cuántos países hay en el mundo? Puede parecer una de esas preguntas que tienen una respuesta clara y cerrada, y que incluso pueden hacerte ganar una partida de Trivial. Pero la realidad es muy diferente. De hecho, todo cambia según a quién se le pregunte y qué criterios se utilicen.

¿Contamos solo los que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)? ¿Incluimos a Taiwán? ¿Qué pasa con territorios como Palestina, Kosovo o el Vaticano? Todas estas incógnitas muestran como si uno se pregunta, "¿cuántos países hay en el mundo? " la respuesta más correcta sea: "Depende".

Los 193 países reconocidos por la ONU

La forma más común y aceptada para contabilizar el número de países en el mundo es tomando como referencia a los Estados miembros de la ONU. Fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, surgió con el objetivo de fomentar la cooperación internacional y mantener la paz, y desde entonces se ha convertido en la principal organización que agrupa a la mayoría de los países soberanos.

Actualmente, cuenta con 193 Estados miembros reconocidos, cifra que refleja el amplio consenso internacional sobre qué territorios pueden considerarse países con plena soberanía. Esta lista incluye tanto a grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, China, Rusia o India, como a países mucho más pequeños, incluyendo también los micro-estados (San Marino o Mónaco, por ejemplo) que, pese a su tamaño, gozan de reconocimiento completo y capacidad para participar en la comunidad internacional.

Más allá de la ONU: Taiwán, Palestina, Kosovo….los casos especiales

Aunque los 193 Estados miembros de la ONU son el estándar más aceptado, existen territorios cuya situación internacional es más compleja. Aquí es donde la respuesta a cuántos países hay en el mundo se vuelve menos clara.

Taiwán es uno de los ejemplos más conocidos. Oficialmente se denomina República de China y funciona como un Estado con instituciones propias, elecciones democráticas y relaciones comerciales globales. Sin embargo, no forma parte de la ONU debido a la política de "una sola China" promovida por Pekín, lo que hace que muchos países no lo reconozcan formalmente como independiente. Aun así, Taiwán mantiene vínculos diplomáticos con una veintena de naciones y relaciones oficiosas con la mayoría de los demás.

Otro caso es Palestina, que sí está reconocida como "Estado observador no miembro" por la ONU desde 2012. Esto significa que no tiene los mismos derechos que los 193 Estados miembros, pero cuenta con un reconocimiento parcial y creciente dentro de la comunidad internacional, con el reciente reconocimiento como estado de países como España, Irlanda, Malta, Eslovenia o Reino Unido, que anunció que reconocería el Estado de Palestina en septiembre si Israel no decreta un alto el fuego.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008 y ha sido reconocido por más de 100 países, incluidos muchos miembros de la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, otros Estados como Rusia, China e incluso España no lo reconocen, lo que bloquea su ingreso en la ONU.

Entre otros casos curiosos se encuentra el de la región de Bougainville, la mayor de las islas Salomón: actualmente pertenece a Papúa Nueva Guinea, pero en 2019 se celebró un referéndum del que salió un resultado claro: el 98% votó a favor de la independencia, y se espera que se convierta en país independiente hacia 2020.

Por su parte, Ciudad del Vaticano es un caso singular: no es miembro de pleno derecho de la ONU, pero sí participa como "Estado observador permanente"”. Su soberanía está plenamente reconocida en todo el mundo y mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 países.

Entonces, ¿cuál es la cifra real?

Si contamos solo los miembros de la ONU, son 193. Si añadimos los casos con reconocimiento parcial o especial, la cifra puede elevarse a 196 o 197. Por eso, la respuesta definitiva a "¿cuántos países hay en el mundo?" no es un número fijo, sino una cuestión de criterios y reconocimiento político.

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