El hijo mayor de Juana Rivas manda una carta desesperada a Juanma Moreno: "Sé por el infierno por el que está pasando mi hermano"

Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, ha redactado una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que suplica ayuda para Daniel, su hermano pequeño. En ella, expresa que escribe desde la "desesperación por las circunstancias que está atravesando" su familia, especialmente su hermano.

"Un juez obliga a que entreguemos a Daniel a mi padre este martes, 22 de julio. Estoy desesperado y sé que usted nos va a ayudar. He sido un niño maltratado por mi padre y sé de primera mano por el infierno por el que está pasando mi hermano. No puedo permitir esta barbaridad e incoherencia", expresa el joven en la misiva, donde añade que "nadie ha tenido en cuenta sus derechos".

Así, el hijo mayor de Juana Rivas relata que volvió a España "por el riesgo que corría " su vida al lado de su padre, riesgo que "ahora corre Daniel". "No lo podemos permitir. No sé si usted sabe que, a mi padre lo han procesado en Italia por maltratarnos gravemente a mi hermano y a mí, y que el día 18 de septiembre se tiene que sentar en el banquillo de los acusados por eso", señala el menor, quien dice que no entiende de leyes, pero se pregunta: "¿Alguien me puede explicar cómo la Justicia obliga a mi madre a entregarle el martes a mi hermano, que es su víctima principal?".

De esta forma, Gabriel expresa que no puede entender que "esto pase en nuestro país y, sobre todo, cuando en enero una jueza en Granada escuchó" a su hermano. "Y ahora, que mi hermano corre más peligro que nunca, porque mi padre lo amenazó con matarlo o desaparecer con él para siempre si hablaba, ¿cómo ahora no le escuchan y lo protegen?", denuncia.

Por todo ello, el hijo mayor de Juana Rivas pide al presidente de la Junta de Andalucía que le ofrezca su ayuda para que su hermano tenga la "infancia feliz" que él no ha podido tener. "No podemos permitir que pase un día más. Necesito medidas urgentes e inmediatas. Se lo lleva mi padre el martes, y su vida corre mucho peligro", advierte el joven, quien destaca que disponen "solo de dos días para impedirlo". "Me han dicho que usted es el máximo responsable del Punto de Encuentro en el que hay que entregarlo. Por favor, haga lo posible antes de que sea demasiado tarde", concluye Gabriel.

Recogen firmas contra la entrega del menor a su padre

Mientras, una iniciativa impulsada a través de Internet en apoyo a Juana Rivas y su hijo menor aspira a recoger 100.000 firmas para entregar una petición a los ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia, al Defensor del Pueblo y a la Comisión Europea contra la entrega del niño estipulada por un juzgado de Granada en ejecución de una resolución judicial de Italia, al padre, Francesco Arcuri, que tiene la custodia.

La recogida de firmas a través del portal 'Change.org' y difundida por colectivos feministas como las plataformas contra la violencia de género de Granada 25N y 8M pide escuchar al niño e impedir "que sea entregado a su padre maltratador".

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emplazó a Juana Rivas a dar cumplimiento a la orden de reintegro de su hijo menor, que ha permanecido en España con la madre desde finales del pasado año tras denunciar presuntos malos tratos del progenitor.

El texto que acompaña la recogida de firmas, señala que el padre "será juzgado el 18 de septiembre en Italia por maltratarlo física y psicológicamente durante siete años, con amenazas de muerte" por lo que exige a los ministros de Justicia y de Juventud e Infancia, Félix Bolaños y Sira Rego, "suspender inmediatamente la entrega", aplicar el reglamento europeo por el que, agrega, España "puede negarse a ejecutar custodias que violen" el "interés superior del menor", y "escuchar" al menor "con protocolos de protección". Se trata de "evitar", entre otros objetivos, que "se repita el caso" de su hermano, ya mayor de edad y residente en España, a quien, precisa el texto, "nadie escuchó".

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a la madre por delito de sustracción de menores, después de que en el verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Ahora, Juana Rivas deberá entregar a su hijo menor al padre de este, el italiano Francesco Arcuri, el próximo martes 22 de julio a las 10:00 horas en el Punto de Encuentro Familiar de Granada. Así lo recoge el auto del Juzgado de Primera Instancia número 3 de dicha provincia andaluza, en el que ordena dar cumplimiento a lo dictaminado por la Corte de Cagliari, que rechaza la petición de suspensión de la entrega del menor.